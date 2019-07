Železný vs. Dvořák. Spor legend skrývá hlubší problémy, šéftrenér vyhořel | iSport.cz

Dvě stříbrné medaile se slavily při pondělním příletu atletické výpravy z evropského šampionátu do 22 let v Gávle. Zatímco tyčkařka Amálie Švábíková a čtvrtkařka Lada Vondrová dostávaly květiny, oštěpařka Nikol Tabačková mohla jen litovat zmařené šance.

„Nejhorší je, že na tom byla dobře. Když vidí, že na Evropě byla medaile za 55 metrů,bude ji to trápit dlouho," říká její trenér, oštěpařský šampión Jan Železný. „Je to těžké. Já jsem se snažil, aby šla závodit. Už závodila v Kladně a byla úplně vyklepaná."

I tak hodila Tabačková v sobotu na kladenském mítinku daleko přes 54 metrů, výkon, kterým by na šampionátu v Gävle zůstala necelý metr od bronzu.

Tabačková v sezoně splnila svazový limit a do Švédska se chystala. Předsednictvo svazu ji ale do nominace nezařadilo, protože se bez omluvy nezúčastnila republikového mistrovství do 22 let. V podobné situaci se ocitl i kladivár Patrik Hájek.

„Říká se, že existuje spousta dokonalých věcí, ale člověk k nim nepatří a chybovat je lidské. A moje maličkost chybovala," uvedla Tabačková na Facebooku. Její případ vyvolal v českém atletickém prostředí bouřlivé reakce.

Tabačkové se následně zastali reprezentanti Nikola Ogrodníková, Tomáš Staněk, Jan Kudlička, Zuzana Hejnová nebo Irena Šedivá. Nepomohl ani vysvětlující dopis, který zaslal Železný spolu s šéftrenérem Dukly Jiřím Šimicem k rukám předsedy svazu Libora Varhaníka. Za Tabačkovou se v hlasování předsednictva, v němž sedí i Dvořák, Varhaník či ředitel svazu Tomáš Janků, postavili jen tři z deseti.

„Popřel jsem sebe samého jakožto tvůrce kritérií a navrhl jsem Nikol na divokou kartu. Jenže desetičlenné předsednictvo se usneslo, že ji na ME nenominuje," řekl Dvořák pro Aktuálně.cz.

Za operaci na olympiádu

Pro Tabačkovou to znamenalo malou tragédii. Není to řadová mládežnická atletka, nýbrž velký talent, juniorská mistryně Evropy z roku 2017, jejíž kariéru však vloni přibrzdily vážné problémy s loktem. Trenér Jan Železný jí přes známého operatéra Radka Kebrleho, jenž vrátil cit do levé ruky tenistky Petry Kvitové po útoku nožem, vyjednal exkluzivní operaci v zahraničí.