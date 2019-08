Šéftrenér atletů cepoval fotbalisty: Co chybí mladým a proč měl Čech útočit? | iSport.cz

Seděl v zasedačce v strahovském sídle atletického svazu. Otevřely se dveře a s nimi padl rychlý dotaz: „Máš Whatsapp?“ Komunikační kanály s novými spolupracovníky Jan Netscher teprve nastavuje. Atletickým šéftrenérem se oficiálně stane až v půlce září, už od začátku srpna ale jede naplno. Minulý týden byl s reprezentací na ME družstev v Bydhošti, pár dní po ostrém nástupu už pojede na mistrovství světa do Kataru.

„Skáču do závěrečné fáze přípravy, hrne se to na mě najednou, abych to navnímal a zažil,“ usmívá se Netscher. V rozhovoru pro iSport Premium se zamýšlí nad změnami, které potřebuje česká atletika, ale popisuje třeba i rozdíly ve výchově mladých fotbalistů v Česku a v zahraničí.

Co teď především řešíte?

„Svaz plánuje rok dopředu, připravovali jsme oblečení na olympijské hry 2020, i když nevíme, kdo tam bude startovat, jak ti lidi budou velcí, jaký bude doprovod. To jsou pro mě novinky. Do toho řeším například ještě společně s Tomášem Dvořákem sestavování rozpočtu reprezentace pro příští rok a mnoho dalších provozních věcí. Naskočil jsem do rozjetého vlaku a učím se.“

Jak je pro vás důležitá spolupráce s vaším předchůdcem Tomášem Dvořákem?

„Vnímám to jako klíčový bod, protože to je jediný člověk v republice, který ví, jaké informace se mu sejdou, jakým optimálním způsobem s nimi nakládat.“

Dvořák se netajil tím, že ho úřednická práce vysiluje. Jste na ni připraven?

„Částečně ano. Tomáše tyhle věci na jednu stranu vysilovaly, na druhou stranu asi nikdo v tom není tak dobrý jako on. Vytvořil si propracovaný a spolehlivý systém posuzování výsledků mezi jednotlivými disciplínami, aby měli všichni závodníci stejně nastavenou laťku. Já se ho od něj rád naučím, byla by škoda tohle rozbíjet.“

Co atletice chcete přinést vy?

„Rád bych do toho možná vrátil trošku vyšší míru spolupráce. Chtěl bych být ten, kdo bude chodit po stadionech, mluvit s trenéry, možná