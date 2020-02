Jedenáct Bábových titulů je daleko, ale Bahník založil velmi slušně | iSport.cz

„Udělal mi radost, musím ho pochválit, přistoupil k tomu jako profík,“ chválil mladého skokana trenér Svatoslav Ton. „Nebyla to pro něho jednoduchá soutěž, protože teď jsou kolem hlavně mladší kluci, nástupci. Hodně šikovní, ale aby Marek mohl skákat nad 225, potřebuje plynulejší soutěž a nějakého sekundanta, co by se k němu přidal. Když kluci skončí v uvozovkách na nižších výškách, je to pro něho těžší. Ale pohlídal si to.“

Bahník začínal na zkladní výšce 208 centimetrů. Tam většina konkurentů končila. „Základ byl pro mě nejtěžší,“ přiznal Bahník. „To jsem se vyloženě bál, abych to po dlouhé pauze zvládnul, byl to trošku stres. Když jsem založil, tak to bylo v pohodě, pak jsem si to užíval. I kluci mě podpořili, přidali se diváci, fandili parádně. Užil jsem si to.“

Přes 208, 213, 220 i 225 centimetrů se Bahník dostal suverénně prvními pokusy. Poprvé opravoval až na 227 centimetrech. „Tam už jsem to asi neměl pod kontrolou,“ popisuje. „Když člověk skáče na osobáky, tak je to občas přehecované, uletí technika. S tím se musí počítat, nezvládl jsem to. Snažíme se dopilovat určitě technické nedostatky, na 225 jsem to trefil dobře. Ale pak už jsem nebyl schopný to zopakovat.“

I tak Bahníkovi gratulovali k vylepšení osobního maxima rivalové i zkušení trenéři. Byl mezi nimi i rekordman Jaroslav Bába, který v hale vybojoval jedenáct mistrovských titulů. „Bylo by fajn na něho zaútočit, ale zase takové ambice nemám,“ pousmál se Bahník. „Trenér Svaťa Ton je blíž, ten má titulů pět. Musím jít pěkně postupně.“

Kam by se chtěl Bahník posunout? O konkrétních výškách mluvit nechce, nicméně je přesvědčený, že na 230 centimetrů natrénováno má. „V létě bych chtěl skákat vysoko, jako každý,“ dodal Bahník.