Dana Zátopková (†97) zemřela. Byla to super žena, říká Imrich Bugár | iSport.cz

Nejen, že se znal s Danou Zátopkovou osobně, znal se ještě i s jejím mužem Emilem. Podle Imricha Bugára se jednalo o mimořádně sehraný sportovní pár. „Na jednu stranu se hecovali, na druhou se ohromně respektovali,“ vzpomíná bývalý atlet, majitel stříbrné olympijské medaile z Moskvy 1980 a mistr světa roku 1983.

Když jste se dozvěděl o úmrtí Dany Zátopkové, co to pro vás znamenalo?

„Už jsme nějakou dobu měli informace, že jí tělo tolik neposlouchalo, i když mentálně na tom byla pořád skvěle. Doufali jsme, že se z toho ještě vyhrabe. Jsme z toho všichni smutní.“

Jak na ni budete vzpomínat?

„Jenom v dobrém. Vycházeli jsme spolu dobře. A to už od roku 1974, protože dělala šéftrenérku vrhačů, všude s námi jezdila. Byli jsme v přátelském vztahu, ještě s Emilem jsme chodili na společné akce. A když třeba Emil nemohl převzít cenu v Budapešti jako sportovec století, tak mě paní Dana poprosila, jestli bych to nepřevzal, že to bude v maďarštině, takže by to bylo dobré. Tak jsem to za Emila přebíral. Ona byla super žena. O vše se stále zajímala, i v takovém věku stále četla bez brýlí. Byla i dost vtipná. Já si ji budu fakt vždy pamatovat jako super ženu.“

Vzhledem k tomu, že jste se znal i s Emilem Zátopkem…

(vskočí do řeči) „No jistě, s Ťopkem taky. To byly vždy krásné zájezdy a předávání cen, pohárů… Věděli jsme, že Emil musí dostat slovo jako poslední, protože jestli ho bude mít na začátku, tak my se k ničemu nedostaneme. (směje se) A tak mu Dana vždy řekla ‚Hele, Ťopku, nejdříve budeme mluvit my, a pak to můžeš dohrát.‘ Ona vždy věděla, jak na něj.“

A jak jste tak zblízka vnímal jejich vztah?

„Oni se perfektně navzájem doplňovali. Na jednu stranu se hecovali, na druhou se ohromně respektovali. A vzpomínám si na krásnou hlášku Emila, když o jejich vztahu říkal: ‚Bugísku, tak si představ, stejný den jsme se narodili, stejný den jsme získali olympijské medaile. A navíc jsme se stejný den seznámili a měli svatbu.‘ (směje se) Ale nejkrásnější moment, co jsem s nimi zažil...“

Povídejte.

„To bylo na mezistátním utkání ve Finsku, na stadionu v Mikkeli. Tam jsem opravdu pochopil, jak mají Emila a Danu rádi. Když Emil přicházel na stadion, kde bylo patnáct tisíc diváků, nikdo nic nemusel říct, všichni se postavili a začali tleskat a vykřikovat ‚Satu Peka! Satu Peka!‘ (pohádkový Péťa – přezdívka, kterou Zátopkovi dali Finové). To byl tak dojemný moment, jak v cizině Emila zbožňovali. Krásný zážitek! A nakonec jsem ty závody musel vyhrát.“ (usmívá se)

Paní Zátopková žila pořád hodně sportem a sledovala dění, je to tak?

„Ano, pořád byla s atletikou v kontaktu, informovala se a měla přehled. Naprosto jsem s ní souhlasil, když byla i trochu kritická k přístupu svazu. Že si třeba víc neváží minulosti. Atletický svaz nezajímají bývalí atleti, jediný svaz v republice, který nemá síň slávy. Nemají o to zájem, a to není hezké.“

Ale oštěpaři jí, předpokládám, úspěchy radost dělali?

„Jo to jo. Oštěp byl pro ni jako sport jednička. Vždy, když jsme jí řekli, že za ní dorazí oštěpaři, tak byla nadšená. Báru Špotákovou, Nikolu Ogrodníkovou, Irenu Gillarovou, Kubu Vadlejcha nebo Víťu Veselého pokaždé vítala s otevřenou náručí. Kdykoliv za ní mohli přijet, podebatovat. A vždycky se mi líbilo, jak oštěpařům říkala: ‚Hele kluci, snažte se, abyste byli alespoň tak dobrý, jako já.‘ (směje se) Je jí škoda, byla to ikona naší atletiky, její jméno všude zabíralo. Bylo jí ale skoro devadesát osm, a to je krásný věk. A zůstane nám v paměti jako naše babuška.“