Atleti zpět v tréninku, doufají ve start sezony. Špotáková: Jdu do toho dál! | iSport.cz

Většinu fotbalových ligových týmů, které začaly trénovat po víkendu, o pár dní předběhla. Oštěpařka Barbora Špotáková už se svým novým koučem Janem Tylčem trénuje na stadionu na Julisce už týden a po pauze získává jistotu. „Doufám, že se sezona blíží,“ říká s vyhlídkou prvního závodu hned 8. června, odkdy se můžou konat sportovní akce do 50 osob. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Stronzo kvůli koronavirové krizi oštěpařce Barboře Špotákové prodlouží kariéru do příštího léta. A není na co čekat. Dvojnásobná olympijská šampionka už se pomalu vrací do běžného režimu s vírou, že se letos dočká závodní sezony.

Jak vypadá váš trénink v posledním týdnu, odkdy jste se za dodržení hygienických opatření mohla zase začít připravovat na stadionu?

„Trénujeme dál, protože v atletice se nedá úplně přestat trénovat, i když je olympiáda za rok a víc, tak se trénovat musí. Museli jsme samozřejmě udělat nějaké modifikace, jinak trénujeme furt pořád stejně. Trošku jsme ubrali, protože se zrušila olympiáda. Ale moc se nemění.“

Už jste se srovnala s odložením olympiády v Tokiu o rok?

„Dá se říct… Psychicky asi jo, motivaci v sobě najdu. Jestli to bude k dobru, nebo k horšímu, to se uvidí. Jednoznačně říkám, že jdu do toho dál. Motiv je tak veliký, že se chci olympijských her zúčastnit a doufám, že to za rok klapne.“

Ulevilo se vám, když jste se mohla vrátit na Julisku?

„Pro nás je důležité, že už konečně můžeme házet, to jediné nám chybělo. Jsme rádi, protože v tomhle období už se musí házet z tartanu. Když jsme házeli sami na fotbalovém hřišti, tak to není ono, na tartanu je to jiné. Jezdíme sem házet a běhat překážky, ty nám taky chyběly. Ale vždycky se to dá nějak obměnit.“

Je na vás pauza v házení oštěpem znát?

„Trochu jo, člověk si na to musí zvyknout. Tartan má jiné vlastnosti než tráva, proto je tak důležité zase na tartanu začít házet. Je to úplně jiné a závody jsou na tartanu. A sezona se doufám, blíží…“

Očima trenéra Jana Tylčeho „Dávám pokyny, Bára poslouchá, spolupráce vychází dobře. Snažím se používat i prvky, které jsme dělali s Tomášem Staňkem, sílu a rozsah pohybu. Chceme to prodat na závodech, až výsledky ukážou, jak dobře nám to jde.“

Olympijské hry sice byly odloženy, věříte ale stále, že si v létě zazávodíte na mistrovství Evropy v Paříži nebo na mítincích Diamantové ligy?

„Stále doufáme, že by ta Evropa mohla klapnout. Ve Francii se proto snaží dělat všechno. Myslím si, že atleti chtějí rozhodně závodit. Z jejich strany to bude rozhodně vítané. Jestli to bude jenom trochu provést, tak doufám, že to bude. Ale i když ne, tak se z toho taky nesesypeme, ale zatím pořád nevíme.“

Počítáte už s úvodními závody, které se v Česku plánují na 8. června?„Určitě jsem ráda, že bude možné si formu otestovat. Není možné jenom trénovat.“

Od podzimu nově spolupracujete s Janem Tylčem, bývalým trenérem koulaře Tomáše Staňka, jak to jde?

„Hodnotím to pozitivně, ale vždycky se říká: Ukázaná platí. Takže spolupráci zhodnotí nejlíp až ty výsledky. Ale mám z toho pozitivní dojmy a doufám, že to ukážu.“

Využíváte prvky od vašich bývalých koučů Jana Železného a Rudolfa Černého?

„Teď jsem v takové fázi, kdy se rozpomínám na všechno, co mi dělalo dobře. Jednoznačně využívám prvky, co jsem dělala s Honzou Železným a Rudou jsem ovlivněná hodně. S ním jsem dělala vícebojařský trénink, kterého se vzdát rozhodně nechci. To bude vždycky můj základ.“

Jak zvládáte situaci doma se syny Jankem a Darkem?

„Doma je úplně pohoda. Janek je v první třídě, baví mě to, jemu to jde. Jsem ráda, že jsou spolu. Tyhle časy se už nevrátí. Jsou tam samozřejmě nějaké třenice, Jankovi chybí kamarádi ze školy, ale vidíme spíš pozitivně.“