Jak zachránit sport? Unie žádá Babiše o miliardu. Po dohodě s Hniličkou | iSport.cz

Mít rozpočet jako kultura, to je dlouhodobý cíl českého sportu. A rovnost by jeho šéfové rádi zachovali už v otázce podpory kvůli dopadům koronavirové krize. Poté, co vláda schválila balíček pomoci kultuře ve výši 1,07 miliardy korun, se s žádostí přímo na premiéra Andreje Babiše obrátila Česká unie sportu, jde jí o jednu miliardu korun jako pomoc sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které se musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť.