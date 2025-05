Když v dubnu 1980 vbíhala 27letá žena s krátkými tmavými vlasy ve žlutém dresu do cíle, v obličeji měla grimasu vyčerpání a diváci jí tleskali. Za cílovou čárou ji museli podepřít i policisté — působivé herecké představení, vezmeme-li v potaz, že měla za sebou sotva kilometr běhu. Jenže to tehdy ještě nikdo netušil…

Ruizová zaskočila nejen veřejnost, ale i odborníky. Její čas 2:31:56 znamenal nový rekord bostonského mítinku a katapultoval ji mezi nejlepší maratonkyně celé historie.

„Byl to teprve můj druhý maraton v životě,“ prohlásila Ruizová po závodě. Ten první prý běžela před půl rokem v New Yorku, kde dosáhla času 2:56:33.

„Takže jste se za šest měsíců zlepšila o téměř půl hodiny? To je neuvěřitelné,“ divila se reportérka Kathrine Switzerová.

„Už ráno, když jsem vstala, cítila jsem se plná energie,“ odpověděla vítězka s nejistým úsměvem ve tváři.

Na dotaz, co jí k takovému zlepšení pomohlo, jen krčila rameny: „Nevím, opravdu nevím. Připravovala jsem se sama.“ Při dalších otázkách o tréninku už ale začala předstírat, že jim nerozumí.

10 tisíc fotek a ani na jedné nebyla...

Od prvního momentu i proto vzbuzovalo její vítězství rozpaky. Ruizová si však ještě naplno užívala slávy – objevila se v talkshow, kde byla oslavována jako hrdinka.

V jedné z nich se dokonce potkala s legendou závodu Billym Rodgersem, který v Bostonu vyhrál čtyřikrát. „Zlepšit se o deset minut, to chápu. Ale o půl hodiny? To je opravdu zvláštní. Rosie by měla říct, jak to dokázala,“ prohlásil před kamerami.

Mezitím však dál přibývalo pochybností. „Nikdy jsem o ní neslyšela, na trati jsem ji neviděla. Celou dobu jsem věřila, že jsem druhá. Až v cíli mi řekli, že třetí,“ nechápala běžkyně Patti Lyonsová.

Rosie Ruizová v cíli předstírala vyčerpání, na nohou ji museli držet i policisté... • Twitter.com

Ruizová pak na otázky reagovala čím dál emotivněji: „Běžela jsem, co to šlo. Udělala jsem pro to všechno. A teď se mám cítit provinile?“ plakala dokonce před kamerami.

Jenže důkazů přibývalo. Nebyla zadýchaná ani zpocená, její postava neodpovídala elitní běžkyni a neznala základy tréninku. Lékařská prohlídka navíc odhalila klidový tep kolem 70 — trénovaní maratonci mívají i o 20 úderů méně.

Organizátoři později prošli přes 10 000 fotografií z trati. Na žádné Rosie nebyla. Zlom přinesla výpověď dvou studentů Harvardu, kteří si všimli, jak necelý kilometr před cílem vyběhla z davu žena ve žlutém. Byla to ona.

A jak se vůbec na Boston dostala? Podváděla už rok předtím v New Yorku, kde sice odstartovala, ale pak nasedla do metra. Tam ji náhodou potkala novinářka Susan Morrowová. „Později jsem ji viděla v cíli, jak ji ošetřují. Nechápala jsem to, ale všechno mi došlo až po Bostonu,“ řekla.

Po osmi dnech a pod tíhou důkazů organizátoři Ruizovou diskvalifikovali. Ani tehdy se k podvodu nepřiznala: „Tohle je druhý nejsmutnější den mého života. Horší bylo jen opustit otce, když jsme emigrovali z Kuby.“

Přítel vše objasnil až po její smrti

Pozdější události ukázaly, že to nebyl její jediný morální přešlap. Dva roky nato byla odsouzena za padělání šeku a krádež 60 tisíc dolarů. Dostal pětiletou podmínku a přestěhovala se na Floridu, kde se zapletla do obchodu s kokainem.

Až do své smrti v roce 2019 tvrdila, že maraton uběhla celý a medaili nikdy nevrátila. Až její dlouholetý přítel Steve Marek po její smrti přiznal, že šlo opravdu o podvod.

„Pár měsíců po závodě mi pod přísahou řekla, že podváděla. Myslím, že se to celé vymklo kontrole. Vyskočila z davu a sama pak byla šokovaná, že doběhla první. To asi nečekala, ale už se s tím nedalo nic dělat…“ udělal tečku za sportovním podvodem století.