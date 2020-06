Recept Ogrodníkové na memoriálu Zátopkové: Teď hodím pro Danu! | iSport.cz

Jak závod hodnotíte?

„Dneska jsem se trochu trápila. Než jsem nastoupila na poslední pokus, řekla jsem si, že to musím zakončit nějakým hezkým pokusem a že to hodím právě pro tu Danu.“

Jak jste v sobě probudila sílu?

„Abych se přiznala, každý pokus se mi chtělo brečet, protože mě bolela ruka i záda. Pak už nevím, co se stalo, ale trenér mi řekl, že se mám uvolnit a úplně vypnout. Já se tam jen postavila, řekla si, že teď hodím pro Danu a už jsem jen koukala na okna na střeše.“

Co říkáte na výkon Nikoly Ogrodníkové? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz >>>

Jaké vzpomínky máte na Danu Zátopkovou?

„Napoprvé jsem ji viděla v Litomyšli na první olympiádě dětí. Tam si mě zavolala na tribunu, protože mi chtěla pogratulovat k hodu míčkem. Pro mě to byla strašně velká osobnost. Byla jsem malé škvrně, takže jsem se i bála tam jít. Dala mi, myslím, nějakou skleněnou medaili, mám ji doma schovanou.“

Vloni v září jste ji ještě viděla při jejích 97. narozeninách…

„Z toho jsem byla nervózní, protože jsem si říkala, co si s takovou paní budu podívat. Ale bylo to hrozně vtipné, protože dávala jedna moudra za druhým. Vyprávěla historku, bylo to hezké.“

Hodila jste nejdál od vašeho loňského osobního rekordu, jste spokojená?

„Jsem. Bojovala jsem se zády, které mě bolely. Po Kladně jsem zlepšila rozběh, protože jsem zjistila, že jsem na Kladně dělala o dva kroky víc. Tady jsem si ten rozběh zkrátila. Akorát, jak je člověk staženější, tak než aby se uvolnil, tak prostě uhýbá zádům. Nějak to dopadlo.“

Vaše bolístky jsou způsobené zdravotními problémy, nebo horší technikou?

„Spíš bych to svedla na to, že nehážu úplně nejlíp, ta záda potom trpí. Pak už je na hlavě, jak se s tím srovná. Já s tím bojovala každý pokus na sektoru a ten poslední to nějak vyšlo. Musím to doléčit, i po Kladně mě záda bolela.“

Můžete už aspoň regenerovat?

„Právě, že nám ještě na Dukle nefunguje sauna ani vířivky a pára, to bych chtěla, aby se změnilo.“

Chyběla vám v závodě Barbora Špotáková?

„Já se většinou snažím soustředit na sebe, ale je lepší, když v tom sektoru je někdo, kdo vám tlačí na paty. Když jsem většinou sama, snažím se před závodem si říct, kolik bych chtěla hodit a za tím jít.“