Kouzelná čísla: Diskař Bárta krásně trefil zlatý hod legendy Daňka | iSport.cz

Národu jsou souzeny osmičky, slavné dějiny českého disku ale se současností propojila jiná čísla. 64,40. „Je to přesně jako v olympijské soutěži v Mnichově,“ vzpomněl si hned diskařský guru Josef Šilhavý, Bártův trenér.

Na centimetr tolik hodil na olympiádě 1972 Ludvík Daněk a konečně pozlatil svou medailovou sbírku. Šestým pokusem. Ve středu v promoklém Edenu se historie opakovala. Stejný výkon, zase poslední série. Jen, že pro Marka Bártu to neznamená vrchol, může doufat, že je to spíš základní tábor.

MAREK BÁRTA Narozen: 8. prosince 1992 (27 let)

Disciplína: Disk

Největší úspěchy: 2. na Evropském olympijském festivalu mládeže 2009, 5. na MEJ 2009, 12. na ME do 22 let 2013

„Přijde mi to jako taková fajn zajímavost,“ usmívá se Bárta. „Asi bych to nesrovnával, protože Daněk to hodil posledním pokusem na olympijských hrách, já jsem to hodil posledním pokusem na Slavii.“

I z jarního Edenu ale takovýhle výkon zvoní. V Česku tak daleko nikdo nehodil devět let od dvou ďábelských pokusů Jana Marcella na hranici 66 metrů. Marcell, jehož také vedl k dokonalosti kouč Šilhavý, snil o překonání Ludvíka Daňka (67,18). Dál ho ale nepustilo vážné zranění kolene. O desetiletí dřív se k šampionovi dostal Libor Malina na pouhých pět centimetrů. Teď je tu Bárta jako další vyzývatel.

„Tenhle výkon v dešti je velmi slušný. Když bude takhle pokračovat, může hodit jako Ludva,“ věří mu světový šampion a národní rekordman Imrich Bugár.

Kdo je Marek Bárta? Kdysi v Havířově mu lásku k atletice vštěpoval mládežnický kouč Daniel Gwóźdź, který v začátcích piplal i čvrtkařského šampiona Pavla Masláka. V roce 2011 přivezl stříbro z Evropského festivalu mládeže v Tampere, na juniorském mistrovství Evropy byl pátý. Pak ale dělil síly mezi atletiku a náročné studium na ČVUT. Dilema mu vyřešila nabídka z Ameriky. Odjel na univerzitu Virginia Tech, kde studoval například s oštěpařkou Irenou Gillarovou.

„Bylo to provázené spoustou zranění. Tady na Olympu máme lepší podmínky. Ale i přes ty patálie bych do toho šel znovu, pomohlo mě to nastartovat v osobním životě. Rozhodně to byla skvělá zkušenost,“ líčí Bárta.

Sedmadvacetiletý český diskař Marek Bárta už dvakrát vylepšil osobní rekord a ve středu v Edenu se navzdory dešti dostal na parádní výkon 64,40 metru.







Z Ameriky se ale každé jaro vracel do Česka pod ruku Šilhavého. Natrvalo se vrátil domů před dvěma lety a od té doby jede v disku naplno.

„Má ideální vrhačskou výšku, 197 centimetrů,“ pochvaluje si Šilhavý. „Moc se upínal na posilování horní části těla, nohy zanedbával. Teď je pohybově vyvážený. Pracujeme na širokém vedení náčiní, aby využil páky, které má.“

A Bártovi disk začíná létat opravdu daleko. Minulý týden si v Plzni hned hodil osobní rekord 62,95, na Slavii k tomu přidal metr a půl. V chladnu, na mokrém kruhu, bez pomoci větru…

„Jestli hodil v naprostém bezvětří přes šedesát čtyři, při optimálních podmínkách, když zafouká vítr a hodí jako teď, můžeme čekat výkon o tři, čtyři metry delší,“ věří Šilhavý. „Znáte to, musí se to sejít… Ale kdyby s tímto standardem manipuloval na velkých závodech, mohl by projít do finále olympiády. Tam se ale nejdřív musí dostat…“

Právě… Olympijský limit je na hranici 66 metrů. Světová atletika ale rozhodla, že se kvalifikační výkony budou počítat až po konci letošní hlavní sezony. Výkony z léta 2020 budou pro Tokio k ničemu.

„Beru to trochu s hořkostí,“ říká Bárta. „Chápu, že se obávali, že všichni atleti nemají v době korona krize stejné podmínky. Ale je to řešení napůl.“

ČESKÉ HISTORICKÉ TABULKY DISKU 71,27 Imrich Bugár 1985 69,70 Gejza Valent 1984 67,18 Ludvík Daněk 1974 67,13 Libor Malina 2001 66,00 Jan Marcell 2011 64,90 Josef Šilhavý 1975 64,40 Marek Bárta 2020