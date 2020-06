Překážka(ř) v cestě zlodějům: Rozsekli mi hlavu, mohl jsem dopadnout hůř | iSport.cz

Na své holé hlavě má dvě krvavé rány. Pro překážkáře Petra Svobodu je to památka na nečekaný střet s dvěma rabiáty, které přistihl při krádeži. Když jednoho oslovil, druhý ho zezadu praštil do hlavy. „Holt asi platí, že dobrý skutek po zásluze potrestán, v tu chvíli mi to přišlo jako správná věc,“ říká halový mistr Evropy 2011.

Jak jste na tom?

„Ono to nakonec vypadalo horší, než to je. Že mi rozsekli hlavu, je naprd, že mě pokopali, mám opražený kotníky a vazy, to je naprd, ale vybruslil jsem z toho nejlíp, co jsem mohl. Mohli mít u sebe zbraň, nůž, mohlo to dopadnout jinak. Udělal bych to znova…“

Jak se to všechno seběhlo?

„Vběhnul jsem na Jugoslávských partyzánů do železářství, pán mi řekl, že to mají o kousek dál v tom samém bloku. Tam je obchod s textilem a tam to oni brali. Vznikl konflikt, udělal jsem chybu, že jsem nekontroloval všechny účastníky.“

Čím vás praštili?

„Vůbec netuším. V jednu chvíli jsem asi něco schytal a probral jsem se po pěti vteřinách, kdy jsem se snažil udržet na nohách. Nevím, co se přesně dělo. Nevím, jestli mě trefili pěstí, jeden měl v ruce lahváče…“

Kolik jich bylo?

„Byli to dva borci, jedna holka držela psa, nevím, jestli to byl pitbull nebo stafford. Po té potyčce jsem si šáhl na hlavu, měl jsem tam krev, cvaklo mi to a zavolal jsem policajty.“

Co útočníci?

„V podstatě jsem hlídal, aby mi neutekli. Asi by mi neutekli… (smích) Byl jsem plný adrenalinu, necítil jsem žádnou bolest. Až večer mě to sejmulo.“

Takže atleti zase zasahují. Výškař Tomáš Janků, současný svazový ředitel, kdysi také dopadl zloděje…

„On někoho doběhl, dal mu pouta. Já jsem byl připravený, ti kluci fyzicky museli vědět, že by proti mně šanci neměli. Udělal jsem chybu, že jsem jednoho pustil z očí, to byla jediná chyba. Myslel jsem si, že je v každém trocha lidskosti, že když někdo vidí někoho krást, ten člověk přestane a odjede.“

Jak vám tenhle incident ovlivní sezonu kromě odvolaného víkendového startu v Olomouci?

„Hrozně rád bych se chtěl vrátit k tréninku. Nechci hrát raněného, v pondělí už chci klusat, hlava mě neomezuje. Mohl jsem dopadnout stokrát hůř.“

Co by vám v sezoně udělalo radost?

„Prioritou je pro mě srpen. Rád bych zažil atmosféru Diamantovky, chtěl bych o to zabojovat. Kdyby se zadařilo Monako, tak by to bylo… Wow! Splněný sen…“