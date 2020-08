Zklamaná Špotáková: Psali mi, ať se kouknu do občanky a táhnu | iSport.cz

Světová rekordmanka proti vicemistryni Evropy? Hitem atletického mistrovství republiky se nakonec velká oštěpařská jména protrápila. Nikola Ogrodníková chtěla víc, než výkon 61,41 metru, ale má aspoň titul. To Barbora Špotáková po bolavém závodě těžko hledala náladu. „Stejně mi všichni napíšou, ať se kouknu do občanky a ať už radši táhnu,“ posteskla si.

Špotáková možná nebude závodit! Nemilá fáma letěla atletickou Plzní, ale Barbora Špotáková nakonec na startu nechyběla. Po víc než dvouměsíční pauze od první soutěže sezony přes nekomfortní situaci svých achilovek udělala radost natěšenému publiku. Jenomže sama úsměv nenašla. Výkon 59,94 metru stačil na druhé místo, na rekordní čtrnáctý titul musí čekat.

Jaký to byl závod?

„Bylo to trápení. Já si žádné alibi nedělám. Jsem v docela těžké pozici. Když řeknu, že tu budu závodit a pak se mi něco stane, nejsem ten typ, co sem nepřijede. Je to jedno, každý má něco. Prostě nebyl můj den, to je asi celé. Jsou lidi, kteří sem nedorazí, jsou takoví, kteří si to sem přijdou vyžrat a já jsem ten druhej člověk…“

Jak jste na tom zdravotně?

„Tak každej má něco. Já jsem říkala, že mě achilovky bolí, ale na to si nemohu stěžovat. Stejně mi všichni napíšou, ať se kouknu do občanky a ať už radši táhnu. Takže je to jedno.“

To jako fakt?

„Je to pravda. Ale jsem řekla jsem, že sem přijedu, tak jsem tady. Bylo to nejhorší házení za hrozně dlouhou dobu, takhle blbě se mi ještě neházelo, ale to mi stejně nikdo neuvěří, tak je to jedno.

Jak moc vás zdraví omezovalo?

„Nic, v pohodě všechno. Prostě se mi nedařilo, to je celé.“

Tušila jste, že to nepůjde ideálně?

„To jsem hodně tušila. No prostě není můj den, zrovna se to fakt sešlo blbě. Je to jen sport.“

Šlo vám o rekordní čtrnáctý titul, byla to motivace?

„Motivace je spíš vždycky dobře zazávodit. Ta statistika taky, ale když to opravdu nejde, těžko se s tím něco dělá, to můžete mít jakou chcete motivaci. Škoda. Dneska fakt špatný den. Ale to mi stejně nikdo neuvěří, že zrovna dneska. Hrozně dlouho jsem nezávodila, to je taky škoda. Já nemohla, měla jsem problémy s achilovkou, to se taky projevilo.“

Můžete si někde spravit chuť?

„Žádné závody nejsou. V Čechách to je měřený trénink. Takže těžko.“