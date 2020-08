Mateřská láska! Duplantisovi přivezla tyče do Monaka maminka. Jela 25 hodin | iSport.cz

Její syn Armand skočil v zimě, ještě než vypukla celosvětová pandemie koronaviru, světový rekord 618 centimetrů. Před třemi dny mířil do Monte Carla na první opravdový mítink Diamantové ligy v této sezoně a ke svému zděšení na letišti zjistil, že mu do letadla nevezmou jeho supercenné sportovní náčiní. Dvacetiletého kluka se okamžitě zmocnila panika, ale paní Duplantisová neváhala: „Neboj, naberu ségru a tvoje tyče a do Monaka ti je přivezu.“

A jak řekla, tak udělala. Jedna cesta ze Švédska však obnáší bratu dva a půl tisíce kilometrů, plánovač cest ji odhadl na 25 hodin. Heleně se ale to úsilí vyplatilo. Její dvacetiletý syn pohodlně vyhrál soutěž tyčkařů, když předvedl první šestimetrový skok pod širým nebem v této sezoně.

Pokud se ptáte, proč sešlo z jeho plánovaného střetu s úřadujícím mistrem světa Samem Kendriksem, pak vězte, že Američanovi nedorazily na stadion tyče…

Mamince by po heroickém výkonu za volantem bývalo přišlo vhod pár dnů volna. Jenže – Armand musí být už v neděli v Upsale na mistrovství Švédska, aby pomohl svému klubu k bodům. A tak Helena Duplantisová hned v pátek večer po soutěži znovu naložila tyče, sedla do auta a... No není to světový rekord v disciplíně mateřská láska?