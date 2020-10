Český talent s nigerijskou krví. Když dřu, cítím se dobře, říká trojskokanka

„Nebydlí s námi, moc ve styku nejsme. V Nigérii jsem nikdy nebyla,“ vysvětluje Maštalířová. „Vím, že tam asi není nejlepší politická situace, tyhle země nejsou úplně bezpečné. Kdyby tam byla nějaká dobrá situace, proč se tam nepodívat?“

Nadějná atletka tak vyrostla pro Česko. Maštalířová rozvíjela svůj talent ve věhlasném mládežnickém středisku při SK Jeseneniova na pražském Žižkově. „Já sama jsem chtěla něco dělat. Na chatě o víkendu jsme hodně sportovali. Potom jsem ve škole chodila na pohybovky a potom jsem začala chodit na atletiku,“ líčí svou cestu Maštalířová. „Zároveň jsem chodila na housle a v prváku jsem to musela rozseknout, protože se to nedalo stíhat. I housle jsou hrozně náročné.“

Rozhodla se pro atletiku a v roce 2017 odjela v šestnácti letech na dorostenecké mistrovství světa v Nairobi. Byl to šampionát, v němž na sebe zlatou medaili upozornila čtvrtkařka Barbora Malíková. Ale svůj zážitek si vybojovala i Maštalířová.

V trojskoku se vměstnala do finále, a to za značně dramatických okolností. V kvalifikaci předvedla stejný výkon jako Jamajčanka Brownová, která vypadla. Maštalířovou do finále posunul druhý nejlepší pokus, který měla o tři centimetry lepší než soupeřka.

„Bylo to úžasné. Jednak jsem letěla takhle daleko, zároveň jsem se tam dostala do finále. Já jsem to během kvalifikace nevěděla, už jsem byla smířená, že nepostoupím. Potom na mě z tribuny ukazovali, že jsem tam. Byla jsem úplně nadšená. Byl to fakt krásný pocit,“ vzpomíná Maštalířová.

Ve finále tehdy vybojovala desáté místo a užila si báječnou atmosféru. „Mně se líbilo, že stadion byl plný. Keňani fandili, a když vyhrál někdo z Keni, tak by ten stadion skoro spadnul. Je to můj životní zážitek.“

A už řádí i mezi dospělými. Vloni v pouhých osmnácti letech vyhrála mistrovství republiky v hale i venku a na stupních jí gratulovala světová šampionka Šárka Kašpárková. Letos obhájila halový titul. Na venkovním šampionátu v Plzni si skočila osobní rekord 13,26 metru, těsně ale prohrála s další talentovanou závodnicí Lindou Suchou.

„Pro trojskok je to dobré. Tím, že přišel někdo takový jako Linda, všechny jsme se zlepšily,“ pochvaluje si Maštalířová, kterou dosud na Jeseniově trénoval Daniel Musil, na její další kariéru ale bude na Dukle dohlížet Milan Kovář.

V létě si Maštalířová poprvé vyzkoušela profesionální focení pro magazín iSport LIFE, který představoval atletky nové generace, jež se nebojí dřiny. „Když člověk dře, tak se cítí dobře. A když se cítí dobře, tak se potom může cítit i hezky,“ líčí Maštalířová, která si před tréninkem nejčastěji upravuje vlasy. „Zaplétám si je, nechci nosit rozpuštěné afro, protože když zvlhne, je mi to nepříjemné.“

A kdo se jí líbí ze světových sportovců? „Líbí se mi hodně světlé typy. Konkrétně? Třeba Johanes Bö. Ten je asi jednička. Ale líbí se mi i Ronaldo . Sice není světlovlasý, ale líbí se mi jeho tělo,“ říká Maštalířová.