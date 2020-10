Spor o kontroly a telefon: Je Boltův nástupce hlupák, nebo oběť šikany?

Při jeho rozlučce na vrcholné úrovni porazil Usaina Bolta a v dalších letech poslouchal, že roste v jeho nástupce. Christian Coleman ani zdaleka nemá styl uhrančivého a věčně rozesmátého Jamajčana. Je to tichý chlapík s nesmělým úsměvem a tichou mluvou. Na dráze se však snažil. Zaběhnul halový světový rekord na 60 metrů a vloni v Dauhá se na stovce stal mistrem světa.

„Lidé se mě na něj ptají, na jeho odkaz. Ale já jim pořád odpovídám, že se můžu akorát koncentrovat na sebe, snažit se být tím nejlepším Christianem Colemanem, vytvořit svůj vlastní odkaz,“ líčil Coleman vloni na jaře na hotelové chodbě v Ostravě, kam přijel na Zlatou tretru. „Třeba se jednou povede, že se lidé budou ptát, kdo bude příštím Christianem Colemanem.“

Jenže tohle se nestane. Usain Bolt si svou auru zasloužil i tím, že se loučil s čistým štítem. Ačkoli se nevyhnul podezřívání kvůli rozvolněnému antidopingovému programu na Jamajce, nikdy se do přímého spojení s něčím nekalým nedostal a kariéru skončil jako rytíř sportu.

Christian Coleman je teď na temné straně, patří mezi osmičku sprinterů z nejlepší desítky historického žebříčku běhu na 100 metrů, kterým byl buď přímo prokázán doping, nebo je aspoň zasáhl dopingový skandál. Ti dva čistí jsou Bolt, jednička dějin, a desátý v pořadí Richard Thompson z Trinidadu a Tobaga.

Coleman přitom nikdy v kariéře neměl pozitivní dopingový test. Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU), která jeho případ projednávala, to v odůvodnění rozsudku výslovně zmínila. Přesto však potvrdila červnové provizorní zastavení činnosti a udělila sprinterovi dvouletý trest.

Jak je to možné? Coleman doplatil na systém tzv. mimosoutěžních kontrol, které jsou klíčovou součástí antidopingového boje. Každý elitní sportovec musí zadávat do systému ADAMS čas i místo svého pobytu. Sám si také vybírá denní čas, hodinové okno, kdy ho kontroloři můžou zastihnout. Když komisaři sportovce nenajdou, píšou si černý puntík. A když zaznamenají tři během dvanácti měsíců, pro atleta to znamená problémy.

Coleman se do nich dostal už před loňským mistrovstvím světa v Dauhá. Už v červnu 2018 ho komisaři nezastihli, když na poslední chvíli odjel místo na trénink na terapii kvůli zranění. Vloni v lednu vyrazil s předstihem do posilovny. A v dubnu pak na přání svého trenéra vyrazil o den dřív na soustředění.

Tehdy ho zachránilo, že zmatky udělala i americká antidopingová agentura USADA, jejíž návštěva z roku 2018 neproběhla v oficiálním hodinovém okně. Kontrola tak byla podle pravidel antidatována a Colemanovy prohřešky tím přesáhly dobu dvanácti měsíců.

Coleman tak mohl startovat na mistrovství světa v Dauhá, kde vyhrál stovku v druhém nejrychlejším čase historie šampionátů 9,76 sekundy, hned za světovým rekordem Usaina Bolta z Berlína. Kvůli své první aféře se zmeškanými testy ale čelil kritice.

„V tomto bodě ho to kompletně diskvalifikuje, aby mohl být tváří tohoto sportu,“ hromovala sprinterská legenda Michael Johnson.

Coleman byl podrážděný. Dokola vysvětloval, že nedopoval, a že šlo jen o souhrn drobných pochybení.

„Je docela skličující vědět, že o mě lidi říkají věci, aniž by mě osobně znali. Povznáším se nad to. Lidi mi volají, že jsem hlupák. Nevím, jak se lidi koukají na atlety, ale jsme lidské bytosti. Moc lidí nerozumí, jak systém funguje,“ řekl Coleman.

Je pravda, že systém mimosoutěžních testů je ke sportovcům hodně přísný. Borci musí hlásit data svého pobytu několik měsíců dopředu, aktualizovat každou drobnou změnu. A pokud něco opomenou, nemohou u dopingových komisařů počítat s vůlí po smírném řešení situace.

„Já to taky zažila. Jednu dobu mi přišlo, že jdou po těch puntíkách a chtějí vás dostat,“ komentovala oštěpařka Barbora Špotáková loňský Colemanův případ. „Chodili zásadně v neděli nebo ve svátek, zásadně na začátku soustředění. Neznám toho člověka, ani příběh. Nevím, kolik lidí si dovede představit myslet na to, že musí druhý den přepsat antidoping. A už to dělám iks let a stejně občas zapomenu.“

Coleman však loňskou aférou dostal varování. A nepoučil se. Vloni 9. prosince udělal další chybu. Mezi čtvrt na osm a čtvrt na devět večer měl být doma. Komisař dorazil, čekal před domem a v desetiminutových intervalech bouchal na dveře.

Coleman byl přitom v tu chvíli jen pět minut daleko v obchodním centru. Podle účtenek si před osmou koupil chipotle a v 20:22 platil ve Walmartu. Sprinter pak tvrdil, že se během okna krátce vrátil domů, takové vysvětlení ale disciplinární panel nepřijal.

„Je zjevné, že nemohl přijít domů dřív, než udělal ve 20:22 nákup. Jsme si naprosto jisti, že přesně to se stalo,“ uvedla AIU ve zdůvodnění trestu.

Selský rozum samozřejmě nabídne otázku: Proč komisař Colemanovi nezavolal? Sprinter tím také argumentoval ve své obhajobě. Problém je ten, že komisaři nemají povinnost se sportovcům připomínat.

Manažer mimosoutěžních testů AIU Raphael Roux navíc komisařům telefonovat výslovně zakázal, pokud se jedná o sportovce, který měl s mimosoutěžními testy už v minulosti problémy. Komisař si tak zapsal svůj černý puntík, a jelikož byl v kalendářním roce 2019 už třetí, rozjela se trestní mašinérie.

„Při té předchozí příležitosti unikl možnému trestu tím nejtěsnějším možným způsobem. Dalo by se očekávat, že se z této zkušenosti poučí. Ale to se nestalo,“ uvedla AIU. „Bohužel se dá chování sportovce v tomto případu označit přinejmenším za velmi lehkomyslné a přinejhorším za neukázněné.“

Lehkomyslnost ještě není doping. Ale pravidla to nerozlišují. Coleman je porušil a dostal dva roky natvrdo. Trest se bude počítat od června, odkdy byl v provizorním trestu. Příští rok tak přijde o olympiádu v Tokiu, na mistrovství světa 2022 v Eugene by mohl být zpátky. Jeho jedinou nadějí je teď odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne.

„Rozhodnutí disciplinárního tribunálu utvořeného podle pravidel Světové atletiky je nešťastné a bude okamžitě napadeno u CAS. Pan Coleman k tomu nemá co dodat do doby, než bude případ řešen u soudu,“ uvedl sprinterův agent Emanuel Hudson.