Exkouč Drahotové o dopingu: Věřím jí i sobě. Vracíme se ke středověku

Jaká byla vaše reakce, když jste se zprávu dozvěděl?

„Holce věřím, sobě věřím. Že jsme spolu poslední dva roky netrénovali, neznamená, že jsme se rozešli ve zlém. Bylo to přežité manželství.“

Co o případu víte?

„Dozvěděli jsme se to z oznámení, které Anežce přišlo. Nijak se k tomu nemůžu vyjadřovat, všechno se musí dělat přes jejího právního zástupce. Co je podstatou nevíme, musel to být retest biologického pasu. Dokumentace se musí zakoupit, kopie laboratorní zprávy stojí 720 eur.“

Přesto, co si o tom myslíte?

„Jelikož znám celou tu kauzu kolem (triatlonisty) Vojty Sommera, znám kauzu kolem (slovenského chodce) Maťa Tótha, sledoval jsem kauzu Romana Kreuzigera… Nechci antidoping naštvat, ale myslím si o něm svoje.“

Proč?

„Přijde mi, že se vracíme ke středověku. Na organizaci není nutnost dokázat vinu. Závodníci, když podepisují registraci, tak přijímají rizika spojená se sportovním soudem. Podepisují, že přijímají, že vina nemusí být dokázána nezvratně jako u civilního soudu, ale že stačí vysoká míra pravděpodobnosti. Mám obavy, že kdybych ve škole řekl při analýze, že něco je s vysokou mírou pravděpodobnosti, tak vyletím ze zkoušky oknem. Taková je doba.“