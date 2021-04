Chodkyně Drahotová měla pozitivní dopingový test. Jsem v šoku, brání se

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Chodkyně Anežka Drahotová měla v létě 2018 pozitivní dopingový nález. Dvojnásobnou medailistku z mistrovství Evropy o tom nyní informoval Antidopingový výbor ČR. O jakou zakázanou látku se jednalo, zatím neupřesnil. Drahotová vinu odmítá a do vyjasnění situace nebude závodit.

Pozitivní vzorek pochází z 31. července 2018. To bylo krátce před tím, než Drahotová získala stříbro na evropském šampionátu v Berlíně. „Jsem v šoku a nechápu to. Nedopuju! Požádám o analýzu B vzorku. Seznámíme se s tím, co jsem měla porušit, a pak se k tomu vyjádřím. Než se věc vyjasní, nebudu startovat na závodech. Prosím pochopte, že k tomu zatím nebudu říkat víc,“ uvedla pětadvacetiletá chodkyně v prohlášení, které médiím poskytl její advokát Jan Šťovíček.

Drahotová v posledních měsících přišla o pozici české chodecké jedničky. Loni v říjnu ji na republikovém šampionátu těsně porazila Tereza Ďurdiaková, která před deseti dny titul obhájila titul,. Drahotová mistrovský závod v Olomouci nedokončila. Do její další přípravy zasáhla informace o dopingu. „Jedná se o téměř tři roky starou záležitost. Nejprve musíme zjistit detaily případu. Zatím nám nebylo sděleno ani o jakou látku se konkrétně má jednat. Prosím veřejnost i sportovní fanoušky, aby respektovali stanovisko Anežky, že se prozatím nebude dále k věci vyjadřovat, dokud se nedozvíme více informací,“ uvedl Šťovíček.

Ohrožena je minimálně účast Drahotové na mistrovství Evropy v chůzi družstev, které budou 16. května hostit Poděbrady. Na olympijské hry ještě nemá splněný ostrý limit Světové atletiky, ale mohla by mít šanci na účast díky postavení ve světovém žebříčku.

Kromě stříbra z Berlína má Drahotová ve sbírce také bronz v závodu na 20 km z ME 2014 v Curychu. Před sedmi lety rovněž ovládla juniorské mistrovství světa v Eugene na trati 10 km ve světovém rekordu. O rok dříve se stala juniorskou evropskou šampionkou. V roce 2015 byla osmá na MS v Pekingu, na olympijských hrách v Riu de Janeiro skončila desátá.