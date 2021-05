MeSES, nebo Menzes? Ředitel Odložilova memoriálu: Zavírali se zdraví, zločin

Sport se znovu rozjíždí a i Miroslav Ševčík, ředitel tradičního atletického Memoriálu Josefa Odložila, se chce na svém mítinku co nejvíc přiblížit normální situaci. • Koláž iSport.cz

Sport se znovu rozjíždí, jak na profesionální i amatérské úrovni. A Miroslav Ševčík, ředitel tradičního atletického Memoriálu Josefa Odložila, se chce i na svém mítinku co nejvíc přiblížit normální situaci. „Budeme chtít, aby byli diváci, co nejméně buzerováni,“ říká Ševčík otevřeně.

Významné osobnosti sportovního prostředí vedou dlouhé měsíce kampaň za restart českého sportu, který byl zásadně omezen vládními opatřeními proti covidu. Profesionální sportovci dostali po pauze možnost se sportu věnovat, amatéři a především děti ovšem měli smůlu.

„Byla tady skupina, která se jmenovala MeSES, my jsme říkali Menzes. Chovala se, jako by ti lidé byli hormonálně narušení,“ kritizuje Miroslav Ševčík, ředitel tradičního Memoriálu Josefa Odložila počínání tzv. Mezioborové skupiny pro epidemické situace, která donedávna působila jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví.

Ta se stala ve sportovním prostředí značně nepopulární svými rozhodnutími, která zásadně omezovala možnost sportování navzdory argumentům, že fyzická aktivita je zásadní pro zdraví dospělých a především dětí, a že venkovní sport už byl v aktuální situaci bezpečný.

Například skupina Restart provedla před nedávnem dva reprezentativní testy mezi sportovci v osmi kolektivních odvětvích. Poprvé se koncem dubna vyskytlo mezi 37 000 testovanými 25 pozitivních případů, podruhé počátkem května mezi 23 000 pouhých devět.

„Byl zločin, že se neléčili nemocní, ale zavírali se zdraví,“ říká Ševčík.

Český atletický svaz plánuje na příští středu velkou akci Atleti spolu, při němž se na stadiony vrátí v jeden den přes 21 000 atletů. A další možností k rozhýbání dětí bude Memoriál Josefa Odložila, který se chystá na pondělí 7. června.

Na startovních listinách hlavního programu jsou české hvězdy v čele s Barborou Špotákovou, Tomášem Staňkem, Pavlem Maslákem či Jakubem Holušou nebo americký sprinter Mike Rodgers. V předprogramu se ale budou konat i tradiční žákovské závody.

„Jsme rádi, že se mítink uskuteční. Určitě jsou rádi nejen profesionální atleti, ale i ti, co budou závodit v předprogramu. Závodů je málo, všichni mají chuť závodit, chuť sportovat,“ říká čtvrtkař Pavel Maslák.

„Že můžou závodit děti, je supr, je to hrozně důležité,“ přidává se mílař Jakub Holuša. „Tahle doba je trošku uměle vytvořená, nelíbí se mi to, jde to proti základním pravidlům. Když si vezmu normální chřipku, vždycky onemocní člověk, který nemá imunitu. Nesdílím tuhle bublinu, která je uměle vytvořená, jsem nesmírně rád, že můžou závodit děti.“

Pořadatelé mají v současnosti povolenou účast tisícovky diváků, doufají ale, že se jich na stadion nakonec dostane více.

„Dodržíme veškeré podmínky. Teď máme povoleno tisíc diváků, ale předpokládáme, že jich bude povoleno více,“ říká Ševčík. „Osobně si myslím, že jestli je povolená kulturní akce, je nesmysl na venkovním stadionu snižovat kapacitu na tisíc diváků.“