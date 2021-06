Superboty pomáhají rekordům. Nový druh v systému. Kde je hranice?

Jak vidíte diskuzi o tak významném zásahu technologie do atletiky?

„Je to velká debata. Opravdu vidíme obrovský boom. Je jasné, že technologie jdou dopředu. Vidíme to v každé sféře života, proč ne i v tomhle oboru? Co mohla Světová atletika dělat? Kdyby vše zakazovala, bylo by to složitější. Pravidla platí.“

Co byste řekl kritikům novinek?

„Chápu toho, kdo má negativní názor, že je to příliš velký vstup do věci. Rozdíl výkonnosti oproti starším typům treter je prokazatelný. Pořád to ale sportovec musí v prvé řadě ukázat. Není záruka, že budete mít super výkonnost, když budete mít super tretry. Chápu i ty, kterým to vadí. Záplava rychlých běhů, osobáků, národních rekordů i světových rekordů je dost velká. Vyvstává i otázka, kdy se něco podobného objeví ve sprintech.“

Vidíte někde případné nebezpečí?

„Hlavní je, aby nové tretry byly k dispozici co nejširšímu počtu běžců. Aby to pro někoho nebyla výhoda. Tím, že jsou relativně k mání, jsme tenhle moment odbourali. Chápu i pohled, že to v porovnání s minulostí do jisté míry znehodnocuje statistiky. Jako manažer atletů a organizátor mítinků jsem za to, aby výdobytky technologií lidstvu pomáhaly posouvat se vpřed. Nedá se to porovnat s dopingem, který je umělou cestou, nepřiměřenou a zdraví škodlivou.“

Můžou se měnit pravidla?

„Jistě, nikdo nedokáže předpovědět budoucnost. Světová atletika to sleduje. Atleti jsou před starty na závodech zatížení novou agendou, musí deklarovat, v jaké obuvi nastoupí. Sleduje se to. Už byly případy, že někteří běželi v obuvi, která nesplňuje kritéria, a byli diskvalifikovaní. Jsou to nové fenomény, které to přináší. Někteří volají po přísnějším zásahu.“

Vidíte ho jako reálný?

„Neumím si moc dobře představit, co všechno by se zakázalo. Firmy mají dostatek zdrojů, aby vývoj podpořily. Zastavit technologický vývoj kvůli tomu, že se běžci kvazi neúměrně zlepšují… Nevím, jestli by to byl správný krok. Kdysi se taky běhalo na škváře a tretry byly v jiné podobě. Nikdo neumí odhadnout, co nám technologie připraví, jaké materiály, výrobky. Jde o to, aby to nevytvářelo přidanou hodnotu mechanického typu.“

Světová atletika už nastavila dělící linii, stanovila ale pravidla dobře?

„Je to snaha pokusit se ji stanovit v rámci daných poznatků. Kdyby se to vyvíjelo směrem, že se výkony budou posouvat ve velkém měřítku, možná se to bude zvažovat. Zatím to ale nepovažuju za něco dramatického a přehnaného. Co se přepokládalo v roce 1950, se v roce 2000 výrazně překonalo. Světová atletika se snažila pravidla nastavit. Někteří jí vyčítají, že moc ustoupila výrobcům obuvi.“

Co když budou současné rekordy za deset let i kvůli technologické revoluci hluboko v tabulkách?

„A co se stane, když to tak bude? Bude to něčemu na škodu? Seb Coe sehrál svou úlohu. Ve svém čase byl nejlepší, překonával rekordy, ale doba pokračuje dál. Je možné, že se dožijeme doby, že budeme kromě osobního rekordu evidovat, kdo v jakých tretrách běží.“