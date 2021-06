Bolt přišel o jeden ze svých rekordů. Překonal ho zázračný středoškolák

Američan Erriyon Knighton překonal na trati trati 200 metrů na mítinku v Jacksonville v kategorii do 18 let rekord Usaina Bolta • Twitter

Američan Erriyon Knighton překonal na trati trati 200 metrů na mítinku v Jacksonville v kategorii do 18 let rekord Usaina Bolta • Koláž iSport.cz

Slavný jamajský atlet Usain Bolt přišel o jeden ze svých rekordních výkonů, jimiž vládne historii. Na jeho nejoblíbenější trati 200 metrů ho na mítinku v Jacksonville v kategorii do 18 let překonal sedmnáctiletý Američan Erriyon Knighton, který časem 20,11 sekundy z Boltova rekordu z roku 2003 ubral dvě setiny.

Středoškolák vzal profíky do školy, aby se něčemu přiučili.

Jedna z reakcí na sociálních sítích úžasný běh Erriyona Knightona v Jakcsonville přesně vystihla. Hubený mladík s dlouhým krokem působil na startu ve třetí dráze trošku nepatřičně proti evropskému šampionu Zharnelu Hughesovi nebo světovému šampionu na šedesátce Trayvonu Bromellovi, letos nejrychlejšímu muži světa. V cílové rovince ale Knighton zatáhl, všechny věhlasné soupeře předběhl a výkonem 20,11 na dálku porazil i velkého Usaina Bolta.

Světová atletika v dorosteneckých kategoriích neuznává oficiální světové rekordy, to ale nic nemění na tom, že ve věku do 18 let ještě nikdo neběžel dvoustovku tak rychle jako Knighton. A je možné, že v budoucnu se budou třást i regulérní Boltovy rekordy.

Knighton je nejnovější atletickou senzací. Letos v zimě se ještě ve svých šestnácti letech rozhodl skončit se závoděním za střední školu Hillsborough v Tampě, neřešil univerzitní nabídky na možnou kariéru v americkém fotbale a ohlásil přestup k atletickým profesionálům.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale měl jsem jasno. V atletice mám svou kariéru plně ve svých rukou a vím, co můžu dokázat,“ řekl Knighton pro USA Today. „Věřím, že když budu tvrdě makat, můžu se stát špičkovým atletem na světové úrovni.“

Jeho přesvědčení sdílí firma Adidas, která se 191 centimetrů vysokým mladíkem už podepsala smlouvu. Knighton má i svojí marketingovou agenturu, v níž pro něj pracují bývalí sprinteři Ramon Clay a John Regis.

V letošní sezoně už má nový objev za sebou regulérní stovku za 10,16, s nepovoleným větrem se dostal dokonce setinu pod hranici deseti sekund. Dvoustovkou z Jacksonville je v disciplíně na devátém místě letošních světových tabulek, má ale před sebou hned šest krajanů. Knighton se ale před blížící se americkou kvalifikací nevzdává myšlenek na olympiádu.

„Věřím, že když budu tvrdě trénovat, můžu to dokázat,“ říká Knighton.