Fronta na Boltovy medaile: spirituální běžec, fotbalista i „Ital“

Věk: 25 let

Fred KERLEY (USA)

Letošní čas: 9,86

Dosud to byl špičkový čtvrtkař s osmým nejlepším časem v historických tabulkách a s bronzem z MS v Dauhá. Letos ho ale zaujal sledovanější svět kratších sprintů. Jestli v Tokiu vyhraje stovku, bude to další hrdina do sbírky objevů Zlaté tretry. V květnu tam Kerley vyhrál stovku za 9,96 a porazil i Justina Gatlina.