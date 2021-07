Superhod v superfinále! Špotáková školila a ovládla Diamantovou ligu

Čtyřictíka na krku? Pro Barboru Špotákovou pravý čas, aby své mladší soupeřky zase něčemu naučila. V Monaku sice postoupila do superfinále až ze třetího místa, hodem přes 63 metrů ale soupeřky zaskočila. Polka Maria Andrejczyková během závodu sice hodila dál (63,63), v superfinále jí ale byl výkon centimetr nad hranici 58 metrů málo.

„Po čtvrté sérii jsem věděla, že budu mezi třemi, tak jsem pátý pokus vynechala, abych ušetřila energii pro poslední hod. A vyplatilo se to. Měla jsem štěstí a jsem za to ráda,“ usmívala se Špotáková.

Ve svém šťastném městě Barbora Špotáková posunula olympijskou sezonu na veselou notu. V Monaku už vyhrála popáté a přesně deset let poté, co tady vytvořila rekord mítinku.

„Vždycky jsem to tam měla ráda. Těším se moc, bude to velký závod, jaký jsem dlouho nezažila,“ tetelila se Špotáková před závodem.

Špotáková si začala věřit

V Monaku ukončila náročný trojboj, v němž během třinácti dní startovala i na mistrovství republiky ve Zlíně i v závodě Diamantové ligy v Oslu.

„Před olympiádou se mi všechno začíná dařit, každý den je to lepší,“ pochvalovala si Špotáková. „Měla jsem těžký start do sezony, v závodech mi to nešlo. Ale začala jsem si věřit a teď to přišlo v pravý čas. Před Tokiem budu mít jen krátké soustředění a pak budu odpočívat. Jsem starší a musím odpočívat víc než mladší holky. Všechno je to o práci s energií.“

Nikola Ogrodníková se vrátila po problémech se zablokovaným krkem, kvůli nimž vynechala mistrovství republiky, a výkonem 56,87 metru skončila šestá.

Závodnice s nejlepším výkonem v superfinále neuspěla ani v trojskoku. Venezuelanka Yulimar Rojasová skočila v základní části soutěže 15,12 metru, v rozhodující chvíli ale těsně přešlápla pokus na hranici světového rekordu. Závod tak vyhrála Jamajčanka Shanieka Rickettsová.

„Byl to dlouhý skok a pravděpodobně by to byl světový rekord. Ale byl to přešlap, takže se musím před Tokiem vrátit do práce,“ uvedla Rojasová.

Nor Karsten Warholm se v běhu na 400 metrů překážek časem 47,08 sekundy na 38 setin přiblížil svému světovému rekordu, který zaběhl před týdnem v Oslu.

„Jsem moc rád, že jsem překonal rekord mítinku. Potřebuju být konsistentní. V konci to byl trochu neklidný závod a na tom ještě musím zapracovat,“ líčil Warholm. „Závodím na velmi vysoké úrovni a to je před olympiádou dobrá věc.“

Mítink atletické Diamantové ligy v Monaku

Muži:

100 m (vítr +0,3 m/s): 1. Baker (USA) 9,91, 2. Simbine (JAR) 9,98, 3. Jacobs (It.) 9,99,

800 m: 1. Amos (Botsw.) 1:42,91, 2. Korir (Keňa) 1:43,04, 3. Arop (Kan.) 1:43,26,

1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:28,28, 2. Katir (Šp.) 3:28,76, 3. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:29,25,

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,08, 2. Dos Santos (Braz.) 47,51, 3. Mägi (Est.) 48,83,

3000 m př.: 1. Girma (Et.) 8:07,75, 2. Kibiwot (Keňa) 8:07,81, 3. Bedrani (Fr.) 8:11,17,

dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 824, 2. Gayle (Jam.) 829, 3. Montler (Švéd.) 827,

výška: 1. Akimenko (Rus.) 232, 2. Lovett (Kan.) 229, 3. Nědosekov (Běl.) 225,

Ženy:

200 m (+0,7 m/s): 1. Millerová-Uibová (Bah.) 22,23, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,25, 3. Fraserová-Pryceová (Jam.) 22,48,

800 m: 1. Muirová 1:56,73, 2. Reekieová (obě Brit.) 1:56,96, 3. Graceová (USA) 1:57,20,

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:51,07, 2. Hassanová (Niz.) 3:53,60, 3. Hailuová (Et.) 3:56,28,

3000 m př.: 1. Kiyengová 9:03,82, 2. Chepkoechová (obě Keňa) 9:04,94, 3. Yaviová (Bahr.) 9:05,45,

tyč: 1. Nageotteová (USA) 490, 2. Sidorovová (Rus.) 480, 3. Stefanidiová (Řec.) 480,

trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,75, 2. Rojasová (Ven.) 15,12, 3. Mamonaová (Portug.) 14,66,

oštěp: 1. Špotáková (ČR) 63,08, 2. Andrejczyková (Pol.) 58,01, 3. Hussongová (Něm.) 57,73, ...6. Ogrodníková (ČR) 56,87.

Pozn.: O pořadí v některých technických disciplínách rozhodl výkon ve finálové sérii.