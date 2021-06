Špotákové blahopřála i Issová: Bylo to se slzami. Vzpomněla na Zátopkovou

Emoce rozhodně nechyběly. „Dorazila jsem jako prodloužená ruka Dany Zátopkové. Byl to nápad našeho společného bývalého trenéra,“ usmívala se Martha Issová s připomínkou kouče Rudolfa Černého, jenž Špotákovou trénoval ve dvou fázích její kariéry a také herečku naučil základy oštěpu. Issová na Julisku dorazila stylově v teplákové soupravě, jíž nosila při natáčení očekávaného filmu Zátopek. Ten bude mít v hlavní roli s Václavem Neužilem premiéru 26. srpna.

„Já jsem byla ráda, že jsem ji tady potkala,“ líčila Špotáková, která vzpomínkový závod na Zátopkovou absolvovala poprvé, loni na start na poslední chvíli nemohla.

„Pro mě tohle byl vždycky Memoriál Josefa Odložila. Ale díky tomu jsem si na Danu dneska několikrát vzpomněla. Ale já na ni vzpomínám docela často, já mám memoriál Dany skoro každý den,“ řekla Špotáková.

Dvojnásobná olympijská šampionka startovala v Praze jen pět dní po minulém závodě v Plzni. Opět vyhrála, tentokrát výkonem 60,21 metru, ačkoli musela ráno rozhýbávat zablokovaný krk.

„Každé vítězství mě velice těší. Považuju to tady za velký závod, i když se dneska silnější soupeřky odhlásily,“ zmínila Špotáková absence Jihoafričanky Viljoenové a Bělorusky Chaladovičové. „To já jsem mohla klidně taky, ale přemohla jsem to a vyhrála jsem.

Brzy čtyřicetiletá šampionka si závod v atmosféře asi dvou tisíc fanoušků užívala a pravidelně si před svými pokusy říkala o podporu.

„Snažím si to užívat, protože už moc takových závodů nezažiju. Poslední pokus jsem šla vyloženě kvůli divákům, to už jsem měla skoro slzy v očích. Jsem na domácím stadioně a asi se to už mockrát opakovat nebude,“ řekla Špotáková. „Poslední pokus byl vyloženě pro diváky, trochu zase za slzami v očích. A nebyl tak špatný. Samozřejmě to může být lepší. Ale musíme trpělivě vydržet, že se to splní.“

V hlavní memoriálové disciplíně, běhu na 1500 metrů, se blýskl Jakub Holuša svým nejlepším časem sezony 3:36,19 minuty. Do cíle ho hnal ryk z tribun a také povzbuzování z reproduktoru od ředitele mítinku Miroslava Ševčíka a Odložilova synovce.

„Pro mě obrovská pomoc, bylo to cítit, bylo to znát. V poslední rovince, konečně je zase někdo na tribunách. Moc děkuju!“ chválil Holuša, který zažívá podobný příběh jako Odložil v roce 1964, kdy se na olympiádu do Tokia dostal na poslední chvíli, aby na Hrách vybojoval stříbro.

„Snad to dopadne jak s Pepíkem Odložilem. Jestli tam pojedu, tak na poslední chvíli. Snad to dopadne stejně,“ usmívá se Holuša, kterému k ostrému limitu schází víc než sekunda a bojuje o postup přes olympijský žebříček.