Nesmíš nikdy zradit oštěp! Špotáková s Issovou o Zátopkové i filmu

V jednom z domů v Unhošti u Kladna poletovaly po zahradě čtyři děti podobného věku. Jedna z věcí, která obě kamarádky spojuje. „Máme stejně staré děti, každá dvě, zájem o sport. Podobné jsme i v tom, jak bojujeme s nervozitou. Navíc i věk je stejný,“ popisuje Issová, jejíž partner David Ondříček film o nejslavnějším páru československé sportovní historie natočil.

Vydržely si povídat dlouho přes hodinu, hodně se nasmály, mladší z dětí jim několikrát přišly sednout si na klín. Ale ani tím se nenechaly vykolejit. „Tak, a teď si to zpracujte!“ culila se Špotáková, která se chystá na pátou olympiádu. „To jsem celá já. Žvaním a žvaním a chudáci, co to musejí zpracovávat.“

Ale zpracovat tohle společné interview dvou čtyřicátnic byla radost.

Báro, jak se vám líbí Martha v roli Dany? Měla jste už možnost spolu s dalšími vybranými hosty film vidět.

ŠPOTÁKOVÁ: „Celý film je super, můžu říct samé superlativy. Je to přesné vystižení postav a tehdejší doby. Mě překvapila i přesnost házení. Opravdu nás to všechny uchvátilo! Člověka to stáhne sedmdesát let zpátky.“

ISSOVÁ: „To se hezky poslouchá.“

Martho, vy jste s trenérem Rudolfem Černým řešili i detaily, jako dokončení oštěpařského pohybu a Danino slavné poskakování na pravé noze při odhodu…

ISSOVÁ: „Ano, to mi šlo nejspíš nejlíp z celého hodu. (smích) Na to jsem se vždycky těšila. Naštěstí existují filmové záznamy Daniných hodů, hodně jsme vycházeli z jejího slavného hodu na olympiádě v Helsinkách. Já jsem těch archivních, dobových materiálů viděla víc a tohle poskakování po jedné noze byl její signifikantní prvek. S tím mi právě pomohla Bára.“

Jak přesně?

ISSOVÁ: „Měli jsme dvě fáze tréninku. Film Zátopek se připravoval nesmírně dlouhou dobu, poprvé se zdálo, že natáčení bude asi před osmi lety. Tehdy produkce oslovila Duklu, jestli by nám někoho nedoporučili, a volba padla na Rudu (Černého). Ten se po nějaké době vracel k trénování a měl na mě spoustu času. Bára se tehdy vedla sama. Jednou jsme se všichni potkali na Julisce.“

To muselo být zajímavé setkání.

ŠPOTÁKOVÁ: „Koukala jsem, co je to za oštěpařku.“ (smích)

ISSOVÁ: „Hned se ptala: Co to tady vyvádíte? Věřím, že musela být dost v šoku.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Říkala jsem si: Koho si to Ruda vzal do skupiny? Ale když jsem běžela blíž, hned jsem Marthu poznala. Takže mi bylo jasné, že v tom nejsou sportovní ambice.“

Vy jste se předtím neznaly?

ISSOVÁ: „Já jsem samozřejmě Báru znala a byla jsem její velká fanynka. Dá se říct, že jsme se znaly virtuálně. Hned jsme se přirozeně daly do hovoru.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Pak jsme měly společný dvojrozhovor, kde jsme zjistily, že máme dost společného.“

Co třeba?

ŠPOTÁKOVÁ: „To by byl dlouhý seznam. Třeba stejný věk, zájmy, podobně staré děti.“

ISSOVÁ: „Chodily jsme ve stejné době do klubu Belmondo na Znouzectnost, tam jsme se musely někde protnout. Pak se nám podobně rodily děti.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Dělaly jsme si srandu, že jsme se vzájemně inspirovaly.“

ISSOVÁ: „Celkově je tam hodně průsečíků. Především mi Bára pomohla při házení. Byla to ona, kdo přišel s důležitou myšlenkou. Říkala: Kašlete na trénink oštěpu, jak se hází dneska, a zaměřte se na Danu. Na její specifické věci.“

Na co konkrétně?

ŠPOTÁKOVÁ: „Při rozběhu kýve rukou a hlavně jde o to její poskakování po odhodu. Plus rozběh…“

ISSOVÁ: „Musela jsem udělat maximum, abych se k ní přiblížila. Bylo to opravdu hodně jiné. Během mé přípravy k tomu nikdo nepřistupoval tak, že bych měla začít házet jako oštěpařka. Šlo o to, abych si osvojila pohyb a techniku natolik, aby mě při natáčení neobtěžovalo, že to nemám v těle. Abych na to nemusela myslet. Chtěli jsme, aby si sportovci, když to uvidí ve filmu, řekli: Je to v pořádku.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Já jsem právě ani nečekala, že to bude tak autentický. Scény, které člověk viděl černobíle, jsou hrané herci, ale jsou dokonale rekonstruované. Hlavně ten slavný polibek je tam zásadní. A ten je teda… Všem spadne brada!“

ISSOVÁ: „Důležité bylo, že David (režisér a Issové životní partner Ondříček) a Honza Muchow, který jako první přišel s tématem Zátopka a vnuknul Davidovi myšlenku, aby se tím příběhem začal zabývat, jsou velcí sportovci a milovníci sportu. Od začátku byla úzká spolupráce právě se sportovci nebo i s Bárou a Rudou (Černým). Věděli jsme, že nechceme podcenit sportovní stránku věci.“

Aby to bylo co nejrealističtější.

ISSOVÁ: „Ano. Dlouho a intenzivně se připravoval i Václav (Neužil) na roli Emila s běžeckým trenérem Honzou Pernicou. David se hned na začátku sešel s Honzou i dalšími běžci a ptal se jich: Co vám nejvíc vadí na sportovních filmech a co vás dráždí, když se běhá?“

Špotáková o Zátopkovi: „Nejvíc mě překvapilo, jak jsou scény ve filmu autentické.“

Co mu řekli?

ISSOVÁ: „Že lidi běhají pomalu a je to vidět. Takže udělali seznam nešvarů, kterých se snažili vyvarovat a na které se během přípravy hodně dbalo a myslelo. Všichni, kteří ve filmu běhají, tedy běžecký komparz, jsou skuteční běžci.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Všimla jsem si, že když tam někdo běží, je fakt vidět, že běží rychle. To se mi na tom hrozně líbilo. Jak se to míhá, tak má člověk pocit, jako by sledoval Diamantovou ligu.“

ISSOVÁ: „Asi nikdy jsem nezažila, že by všichni pracovali s takovým nasazením, láskou a energií. Běžci, kteří hráli kolabující maratonské běžce, si skutečně nakoukali dobové materiály, aniž by jim to kdokoliv říkal: Oni se do toho tak ponořili, že sami o sobě udělali takovouhle přípravu. My jsme na to jenom zírali. Václav nikdy neběhal, ale má talent i předpoklady.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Běží rychle a přitom tak uvolněně, že mu věříte, že by tu pětku tímhle stylem uběhl. Kdyby tam křečoval, tak vidíte, že je to někdo, kdo vykřečil dvoustovku, a dál nemůže. Ale na něm vidíte, že to běží uvolněně. To jsem taky obdivovala. On tě, Martho, bohužel, zastíní.“

ISSOVÁ: „Ale to je Zátopek! Film, který stojí a padá na Vaškovi. Do určité míry to nese i příběh Emila a Dany.“

Je vidět, že se Václav Neužil fyzicky změnil. Shodil osm kilo a ve filmu opravdu vypadá jako vytrvalec. Souhlasíte?

ŠPOTÁKOVÁ: „Naprosto. I pamětníci tam opravdu viděli Zátopka i Danu. Potvrzovali to rovněž dávní veslaři, kteří se s nimi vídali hodně často. Jste oba skvělí herci, takže to umíte napodobit i fyzicky. A ještě bych dodala, že to výtečně zvládají i s přízvuky, které pro ně byly typické. Což je věc, která lidem často trhá uši, jsou na to hákliví, když jim něco nesedí. Stejně jako když se běží pomalu a je to vidět. Oni to všechno zvládli.“

Martho, jak jste na to s Václavem Neužilem šli?

ISSOVÁ: „Od začátku jsme mluvili s Davidem o tom, že by bylo hezké autenticky zachytit i jejich projev, který byl velmi specifický. Václav má přitom úplně jinak posazený hlas. Naštěstí bylo historických materiálu docela dost. Nejdůležitější záznamy, ze kterých vycházel, je pár záběrů, kde Emil něco dělá a neví, že ho točí. To jsou takové momenty, které jsou pro člověka hrozně důležitý a hezký. U Dany toho materiálu není tolik, ale existuje nahrávka, na níž oba povídají o celém svém životě. To jsme hodně poslouchali.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Hlavně jsi s ní mohla mluvit osobně.“

ISSOVÁ: „Ano. Ale snažila jsem se zaměřit na mladou Danu. Ona byla neskutečně pyšná na to, že je holka ze Slovácka. A nikdy dialekt neopustila.“

ŠPOTÁKOVÁ: „Je pravda, že taky byla jiná.“

ISSOVÁ: „Všichni se shodovali v tom, že Dana byla celkem číslo. Nebyla žádná holka při zdi. Byla to prostě holka z vojenské rodiny a myslím, že v jejich vztahu s Emilem to byla ona, kdo to tam držel. Dívat se na ni jakou na starou paní bylo pro mě až zavádějící v tom, o co jsem se snažila.“

Jak probíhala jazyková příprava?

ISSOVÁ: „Oslovili jsme Báru Svobodovou z Uherského Hradiště. Ona je jazykovědec a pomáhala nám s úpravou dialogů do odpovídajícího tvaru. Pro mě ve slováckém, Emil byl z Kopřivnice, měl severomoravský přízvuk. Já jsem se snažila posadit si hlas trochu hlouběji a Václav naopak výš, protože Emil měl specifický projev a hlas měl docela vysoký.“

ŠPOTÁKOVÁ: „A to se tam povedlo, z toho jsme byli taky vedle.“

ISSOVÁ: „Byla to sázka do loterie.