Volkswagen Maraton Praha je přesunutý na květen 2022

„Od června 2020 jsme úspěšně implementovali nejnáročnější a nejoriginálnější způsoby, jak co nejbezpečněji organizovat akce s hromadnou účastí,“ uvádí Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech v tiskové zprávě pro média. „Dali jsme profesionálním i hobby běžcům příležitost běhat na letištích po celé zemi, v nejstarším pivovaru v republice či v národním přirodním parku v Liberci. Transformovali jsme dálkové traťi na dráhu, konkrétně na ovál, a dosáhli jsme tam světového rekordu. Dokonce se nám podařilo uspořádat Volkswagen Maraton Praha věnovaný profesionálním sportovcům, který zároveň hostil mistrovství České republiky v maratonu a umožnil našim nejlepším dálkovým běžcům odletět na Olympijské hry do Tokia," uvádí Capalbo.

"Také jsme představili „The Battle of the Teams“, revoluční koncept, jehož cílem je vytvořit atraktivní formát maratonu. Vytvořili jsme několik digitálních platforem, které držely motivaci a aktivitu všech běžců a to v době, kdy bylo vše zavřené. Včetně uvedení digitální verze Volkswagen Maraton Praha. K dnešnímu dni jsme uspořádali 3 závody „EuroHeroes“, které spojily více než 10 000 účastníků ve třech různých městech a termínech," konstatuje prezident organizačního výboru RunCzech.

"Navzdory všem našim předchozím úspěchům nemůžeme upřímně garantovat, že tým RunCzech může v tuto chvíli zaručit správnou kvalitu, bezpečnost a bezproblémové doručení závodu s účastí více jak 3 000 bežců." uzavírá zprávu Capalbo.

Na akci, jakou je Volkswagen Maraton Praha a dm Rodinný běh, která čítá dohromady 16 000 osob, se současnými restrikcemi z důvodu pandemie (start ve vlnách, bezpečná vzdálenost, omezené technické zázemí, kontrola testování a očkování, omezené Expo, apod) a bez možnosti včasného plánování produkce a infrastruktury služeb, není možné zaručit akci na úrovni očekávané od RunCzech stojí ve zmíněné zprávě.

Všem registrovaným běžcům, kteří zaplatili startovné, organizátoři dávají k dispozici možnost buď převést svou registraci do roku 2022, nebo získat voucher ve stejné hodnotě v All Runners Are Beautiful e-shopu nebo věnovat svoji částku sociálnímu projektu „Pryč ze židle!” pro studenty, který pomáhá motivovat mládež a zlepšovat sportovní zařízení na středních školách.

Vít Šimral, radní města Prahy, zodpovědný za vzdělání a sport uvedl k celému problému následující vyjádření. „Neumožnění uspořádát Volkswagen Maraton Praha těžce postihuje nejen pořadatele, ale zároveň postihuje celkovou snahu o udržení naši společnosti ve zdravé kondici. Hlavní město Praha podporuje celou RunCzech komunitu a oddanost na podporu fyzické i psychické zdatnosti naší příští generace. Všichni si přejeme co nejdříve vidět pražské ulice plné aktivních lidí," uvádí radní.

Libor Varhaník, prezident Českého atletického svazu, také vyjádřil svoji podporu. „Sport již mnohokrát dokázal, jak důležitý může být pro lidské zdraví. Sport nám přináší spoustu radosti, emocí a osobních úspěchů. Především, když se lidé pravidelně účastní těchto akcí. A to je i důvod, proč tento běžecký závod je důležitý uspořádat, jelikož má sociální přesah napříč různými věkovými skupinami. S RunCzech organizací sdílíme stejné výzvy dnešní doby, a proto stojíme bok po boku ve snaze přinést krásu atletického sportu tam kam patří, mezi lidi,“ konstatuje Varhaník.

Mezitím, v měsících září a říjnu, je RunCzech plně odhodlán uspořádat další dva půlmaratony “EuroHeroes“ v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích a Nature Run v Liberci, každý v rozmezí až 3 000 běžců.

Restart všech pražských závodů je naplánován na jejich tradiční termíny závodů v roce 2022, kdy v té době vyšší míra očkování konečně umožní organizování hromadných akcí.