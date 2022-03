Záleský kombinuje boby i atletiku: Cílem je zlepšit český rekord

Ve start na olympiádě doufal od dětství. „Když jsem vyrůstal u dědy, díval jsem se na VHS na Nagano každý den, když jsem u něj byl,“ usmívá se Dominik Záleský. A pro velký sen se nebál obětí. Vloni sice vyhrál mistrovství republiky na stovce a časem 10,16 sekundy taky vyrovnal národní rekord. Kvůli své misi v bobovém týmu ale přišel o prostředky na přípravu a také o samotné místo na atletické Dukle. Dostal se dokonce na pracovní úřad. „Teď jsem zaměstnaný jako bobista,“ říká Záleský s tím, že se nevzdává ani atletiky.

Krátce po návratu z Pekingu jste vybojoval třetí místo v závodě na 60 metrů na halovém mistrovství republiky v Ostravě. Jak jste zvládl přechod z bobů?

„V Pekingu jsme měli rozcvičovací halu, kde byl normální tartan. Příprava na boby byla dost podobná, akorát bez bloků a bez soupeřů. Musím ale říct, že ti soupeři jsou znát. Člověk v tom běhu dělá trošku něco jiného, než by chtěl. Úplně mi to nevyšlo, jak bych si představoval. Hlavně v druhém běhu mi nevyšel start úplně ideálně a hned jsem věděl, že ztrácím. Snažil jsem se ještě dostat do závodu, ale už to nestačilo.“

Máte ale dál v plánu oba sporty kombinovat?

„Myslím si, že jo. Snad to zvládnu a chci je kombinovat. Doufám, že to do budoucna půjde skloubit a minimálně do olympiády do Paříže bych to chtěl zkusit. Přeci jen to je lákavé být na letní i zimní olympiádě.“

Jaký měl váš start na olympijských hrách v Pekingu ve čtyřbobu ohlas mezi atlety?

„Úspěch to byl veliký. Je to pro každého sportovce to nejvíc, co jde. Splnil jsem si tím životní sen. Je to něco neuvěřitelného a skvělý pocit být na olympiádě a reprezentovat Českou republiku. Když jsem vyrůstal u dědy, díval jsem se na VHS na Nagano každý den, když jsem u něj byl. Pro mě je olympiáda to nejvíc, co může být. Jsem rád, že jsem se tam dokázal dostat takhle rychle po přechodu na boby.“

Kvůli zimní olympiádě jste přišel o smlouvu na atletické Dukle. Jak jste zabezpečený pro budoucnost?

„Teď jsem zaměstnaný jako bobista. Musím poděkovat Martinu Bohmanovi (šéfovi svazu bobů a skeletonu), že mě narychlo vzali na úvazek, jinak bych byl asi na pracovním úřadě. Jsem rád, že mě od prvního ledna do konce dubna boby zaměstnaly. Doufám, že to obnovíme, protože atleti mi asi nic nedají. Takže budu asi bobista.“

I tak ale počítáte s tím, že v létě budete závodit v atletice?

„Přesně tak. Plán je takový. Doufám, že už třeba na další sezonu zvednu váhu, z které budu přibírat. Abych měl třeba osmdesát dva kilo v létě a v zimě osmdesát šest. Když se pak člověk oblékne do bobového oblečení, má hned o dvě a půl kila víc. To už není takový rozdíl, jako to byl teď.“

Dá se bobová váha využít i v atletice?

„Myslím si, že do osmdesáti pěti kil se to dá kombinovat. Nad už to bude obtížnější, protože pak už ty poslední metry jsou přece jen těžší. V létě, když jsem začal přibírat a měl jsem už osmdesát dva kilo, se mi ale paradoxně lépe běhalo v konci než na začátku. Se Stromšou (sprinter Zdeněk Stromšík) si navzájem děláme srandu, že jsme tlustí. Teď jsem přišel do atletiky a přijdu si, že jsem veliký. Přeci jen na těch bobech jsou stodesetikiloví řízci, co mají dva metry. Teď je to pravý opak a nejtěžší jsem já.“

Jaké jsou vaše plány pro atletické léto?

„Na jednu stranu jsem hodně doufal, že dám limit na halové mistrovství světa. Na druhou stranu jsem rád, že mám volno, protože volno jsem snad neměl od loňského února. Teď si odpočinu, naberu síly a druhého dubna odjíždím na měsíc na soustředění na Tenerife. Snad se připravím kvalitně na letní sezonu. Tam bude hlavním cílem asi zlepšit český rekord.“