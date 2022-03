Svobodovy nešťastné sedmičky, šlápl do prázdna: Byl jsem vyplý

Přijel do Ostravy předvést světový čas, ve finále závodu na 60 metrů překážek na mistrovství republiky se ale Petru Svobodovi plán rychle rozplynul. Po karambolu na startu aspoň sáhnul po svém sedmém halovém titulu, v symbolickém čase 7,77 sekundy.

Udělal krok a málem bylo po všem. Vytesaná Svobodova postava krátce po startu zavrávorala, nakonec ale doklopýtala k první překážce a drtila metry dál k cíli.

„Tak jsem se soustředil na start, že jsem se až přesoustředil. Jak jsem byl v hlavě trochu vyplý, tak jsem prostě vyšlápl do prázdna, podlomila se mi noha a překážky už tohle neodpouští,“ vysvětloval Svoboda. „Mám jasně daný náběh na osm kroků, a když se mi podlomí noha, tak je najednou jeden krok kratší a jeden delší. To, že jsem z toho běžel 7,77, je skoro zázrak.“

Svoboda si v Ostravě chtěl stanovit sebevědomí pro bělehradský světový šampionát, kde chce bojovat o místo ve finále. V rozběhu vypálil svůj letošní nejlepší výkon 7,63 a ve finále si věřil ještě na víc.

„Přijel jsem aspoň pro čas 7,55. A věřím tomu, že na něj bylo a je,“ říká Svoboda. „Zítra odlétám do Bělehradu na testovací mítink, takže doufám, že tam zaběhnu něco nenormálního. Na mistrovství světa štěstí přeje připraveným, a já jsem.“

Svým sedmým titulem se Svoboda v historických tabulkách běhu na 60 metrů překážek oddělil od dlouholetého překážkového krále – desetibojařského šampiona Tomáše Dvořáka. „Chtěl bych to zakulatit na deset, ale to nevím, jestli vydržím. Možná jo,“ smál se Svoboda.

Ženský závod na překážkách vyhrála favoritka Helena Jiranová (8,15) před Terezou Elenou Šínovou (8,26). „Jsem určitě šťastná, že mám třetí titul. Míříme na Bělehrad. Tam se chci co nejvíc přiblížit osobáku, nejlíp si zaběhnout nový a postoupit do semifinále,“ plánuje Jiranová.

Mužskou šedesátku vyhrál Zdeněk Stromšík ve vyrovnaném rekordu šampionátu 6,64 sekundy. O jedinou setinu mu ale utekl limit pro Bělehrad. „Je to pořád můj druhý nejlepší výkon. Trošičku mrzí, že to nebylo o setinu rychlejší, ale jsem maximálně spokojený,“ hodnotil Stromšík. „Konečně se mi podařilo spojit dobrý start a závěr trati, což byl můj velký problém. Potvrdil jsem si, že na mistrácích se dokážu vyhecovat a předvést, na co mám.“

O setinu za Stromšíkem skončil druhý Jan Veleba, na třetím místě zůstal o další tři setiny úřadující mistr republiky na stovce Dominik Záleský, který se teprve začátkem minulého týdne vrátil z olympiády v Pekingu, kde reprezentoval ve čtyřbobu.

„Doufal jsem, že nebudu poslední. Škoda, že nebylo víc pokusů. Forma je, jenom jsem ji nedokázal stoprocentně prodat, jak bych si to představoval,“ litoval Záleský.