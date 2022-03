Překážkářka Jiranová nepostoupila na MS z rozběhu, trápilo ji zdraví

Jiranová odlétala na šampionát do Bělehradu s denním zpožděním. „Říkala jsem si, že po tom, co jsem v čtrnácti dnech překousla a zvládla, že by postup do semifinále byl za odměnu. Mrzí mě, že jsem nedokázala prodat to, na co jsem měla, a že jsem to prostě pokazila,“ litovala v rozhovoru pro Českou televizi.

Peripetie závodnice, která si letos vylepšila osobní rekord na 8,03 sekundy, začaly po halovém mistrovství republiky. „Pak jsem měla problém se zády, takže jsme nemohli skoro vůbec trénovat. Když jsem mohla trénovat, tak jsem dostala střevní potíže, byla jsem i v nemocnici na injekci a na kapačce,“ dodala atletka, která celkově obsadila 35. místo.

Ve svém běhu zaostala jen o dvě setiny za Williamsovou, která měla kolizi hned se dvěma překážkami, přičemž tu druhu kolenem zlomila, ztratila rytmus a halový světový šampionát pro ni skončil předčasně. Nejrychlejší čas v rozběhu předvedla Francouzka Cyréna Sambaová-Mayelaová (7,91).

O halový světový titul na 800 metrů nebude bojovat stříbrná olympijská medailistka Keely Hodgkinsonová. Dvacetiletá Britka, která časem 1:57,20 o více než sekundu vévodila letošním halovým světovým tabulkám, těsně před rozběhem odstoupila kvůli zranění předního stehenního svalu.

Jiranová byla jedinou českou zástupkyní v dnešním dopoledním programu v Bělehradě. Vpodvečer čeká finále tyčkařku Amálii Švábkovou, koulaře Tomáše Staňka a čtvrtkaře Patrika Šorma.

Halové mistrovství světa v atletice v Bělehradě:

Finále - muži:

Sedmiboj (po 6 disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 5634 b. (60 m: 6,72 - dálka: 804 - koule: 14,23 - výška: 205 - 60 m př.: 7,75 - tyč: 510), 2. Warner 5611, 3. Moloney (Austr.) 5504.

Ženy:

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 202, 2. Pattersonová (Austr.) 200, 3. Dubovická (Kaz.) 198.

Rozběhy - ženy:

60 m př.: 1. Sambaová-Mayelaová (Fr.) 7,91, ...35. Jiranová (ČR) 8,25 - nepostoupila do semifinále.