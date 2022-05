Hejnová bude kapitánkou maratonského týmu. Nejvíce jsem uběhla osm kilometrů, říká

Je připravena vést do bitvy svůj tým. Zuzana Hejnová je totiž kapitánkou světlemodrého týmu Volkswagenu, který bude k vidění v rámci Battle of the Teams na pražském maratonu. V neděli se k ní mohou připojit také další účastníci. Běžci tohoto týmu budou mít ve startovní zóně zajištěné masáže a tejpování, deset nejpomalejších dostane vstupenky do ZOO Praha a pět vylosovaných se může těšit na startovné na další ročník pražského maratonu.

„Myslím, že se to může chytit. I z našich atletických závodů si pamatuju, když je cítit, že jedeš taky za celý tým, nejen sám za sebe, ta atmosféra je určitě jiná,“ prohlásila dvojnásobná mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v běhu na 400 metrů překážek. Její tým tu také podpoří nadaci Elišky Podzimkové Plešouni pro děti trpící nádorovými onemocněními.

Má velkou radost, že se stala opět kapitánkou. A protože je hodně soutěživá, chce vyhrát. „I když vím, že s účastí širokého pole běžců to bude letos hodně vyrovnané. Na velkých atletických soutěžích bývají také kapitáni, ale tam to bývá spíše formální. Možná ve škole jsem nějaké družstvo vedla, ale to už vlastně ani nepamatuju,“ dodala Hejnová. V každém týmu budou za své výkony bodově ohodnoceni čtyři profesionálové a k nim se poté přidá průměr dosažených časů všech ostatních běžců daného týmu. Pokud navíc profesionál zaběhne osobní rekord, získá tříprocentní bodový bonus.

Hejnové se Battle of the Teams líbí. Zároveň je to něco jiného než například štafety. „Ty se mi zpočátku moc nezdály. Nebyly jsme na ně zvyklí, buď běhali čistě kluci, nebo holky, a moc se nevědělo, jak na to, jak to pojmout. Ale postupem času už mi to přijde docela zajímavý, nasazují se závodníci na úspěch podobně jako v samostatných štafetách, už to vnímáme vlastně stejně jako každou jinou,“ dodala kapitánka týmu Volkswagen na pražském maratonu.

Sama přitom moc dlouhé běhání nemusí, v tréninku se zaměřuje spíše na úseky a rovinky. „Nejvíc v kuse jsem dala snad osm kilometrů. Loni jsem se nechala přemluvit kamarády na štafetový závod, běžela jsem třikrát deset kilometrů a byl to pro mě očistec. Asi jsem jim k výsledku moc nepřispěla,“ doplnila s úsměvem. „Možná si uběhnu půlmaraton, uvidím. Víc běhat budu určitě, abych se udržela v kondici a protože samotné běhání nesebere tolik času. Zatím si to přesně představit nedovedu.“

Po dvacetiměsíční závodní pauze a operaci výrůstku na patě to bude pro Hejnovou asi poslední sezona. „Chodím dva týdny bez berlí, věnovala jsem se jenom cvičení a rozhýbávání. Teď jsem odletěla na soustředění do tepla do Malagy. Je tady nádherně, začnu pobíhat a uvidíme. Nejraději bych zakončila kariéru v srpnu startem na mistrovství Evropy v Mnichově.“