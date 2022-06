Šebrle o trénování: Pomáhá v horší životní situaci. Vychovává hvězdu

Jak hodnotíte jeho víkendový průlom nad hranici 8300 bodů?

„I když jsem věděl, že má potenciál, s osmi tisíci tři sta jsem v prvním roce úplně nepočítal. Jsem mile překvapený. Je pravda, že jak jsme spolu začali trénovat, zjistil jsem, že je neskutečně pokorný a hlavně pracovitý kluk. Už v hale bylo vidět, že je závodník, dobře se vyrovnává s třetími pokusy, dovede se hecnout, má vůli. Potom, co jsme odtrénovali na soustředění, jsem čekal, že to bude dobré, klidně nad 8200. 8300 je takový bonus. On udělá víc, ale myslím si, že to je práce třeba na tři roky.“

Co říkáte na to, že si v posledním závodě téměř v každé disciplíně zlepšil osobní rekord?

„Loni stál, má tam jeden rok, kdy by se měl zlepšovat. Stačilo tomu dát ten řád. Že se ten kluk může posunout ve všem, bylo všem jasné.“

Na čem jste zatím hlavně pracovali?

„Dřív ho viděli jako tyčkaře, byl vedený směrem tam, což k desetiboji není dobře. Ten kluk v tom měl chaos. Od října se musela nastolit pravidla, základ. Speciální rychlost, rychlostní vytrvalost, pak si hrát s rychlostí. Do toho si hrát dvakrát týdně s každou technikou, to se nám povedlo.“

Souhlasíte, že má Kopecký desetiboj postavený podobně jako kdysi vy?

„Má to poskládané podobně, ty nejdůležitější věci má. V desetiboji jsou tři základní pilíře - dálka, výška, oštěp. Tyhle disciplíny se nenaučíte, musíte je mít dané. Já jsem věděl po prvních trénincích, že je dané má. Je rychlý, šikovný, je tyčkař. V Edenu skočil pět metrů a foukal tam nejhorší vítr, jaký jsem kdy zažil. Tohle je tyčkař, který bude skákat pět set čtyřicet, pět set padesát. Ve víceboji jsou to obrovské body, to je takový bonus. Asi bude vždycky bojovat s koulí. Zesílil, dělám s ním těžký fitness. Ale desetibojaři nesmí být hromotluci, musí běhat.“

Jak si zvykáte na život trenéra?

„Já jsem měl horší životní situaci, takže to tomu pomohlo. Je to náročné, pochopitelně, stranou šel úplně golf, ten hraju jednou za dva měsíce, jsem od rána do večera na stadionu. A když ne na stadionu, tak ve zprávách. Věděl jsem, že to tak bude. Nejsem zvyklý něco brát jenom tak, když už, tak na sto procent. Tím, že jsem to vzal, jsem se s tím smířil a sžil. Je to příjemné. Když Ondra udělá výkon, je to supr.“

Jak v tréninku uvažujete?

„Pochopitelně si pamatuju, jak jsme to měli u všech trenérů poskládané my. Snažím se vzít si z každého to nejlepší. Desetiboj má jasná pravidla, jak trénovat od října až do září. Asi se mi to povedlo sestavit dobře. Pochopitelně koukám, co jak na koho působí, jaký je kdo typ. Ale základy pracují, kostra je daná.“

Ondřej Kopecký splnil limit na mistrovství Evropy a má blízko i ke startu na mistrovství světa, jakou zvolíte strategii?

„Hlavně musím říct, že se mi nelíbí současný systém rankingu. Je to nejhorší věc, kterou kdy v atletice vymysleli. Ondrovi chybí k limitu pár bodů a dřív by bylo jasné, že ho díky výkonu doberou. Takhle budeme muset čekat na žebříček. Pokud by startoval na obou akcích, připravíme se na mistrovství světa i na Evropu. Ale přemýšlím, jestli mistrovství světa neudělat trochu z únavy, aby to bylo o to lepší na mistrovství Evropy.“