Atletika Life: Bendová a Jíchová hodnotí fotbalisty. Velký spor o Messiho!

Do dalšího dílu seriálu Atletika Life si moderátorka Nikola Bendová pozvala svou velkou kamarádku Nikoletu Jíchovou, která je v současnosti nejlepší českou závodnicí na 400 metrů překážek. Obě dostaly za úkol dávat palec nahoru, či dolů u ikonek hvězd mezinárodního fotbalu. Většinou se shodly, ale u Argentince Messiho se dostaly do sporu. „Jak někdo mluví španělsky, tak je to prostě dobrý,“ argumentovala Jíchová. „Ale mně se nelíbí!“ protestovala Bendová. Podívejte se, jak to dopadlo. Řeč se ale vedla i o překážkách, na nichž se Jíchová nedávno nepříjemně zranila. Ale už zase běhá dál. „Strach tam nepatří,“ říká.