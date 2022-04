Bendová o fotbalistech: Sterling běhá pro rohlíky, se Sorem bych dala sprint

Video se připravuje ... Když dostala sprinterka Nikola Bendová v rámci úvodního dílu Atletika LIFE za úkol ohodnotit atletické kvality věhlasných útočníků, nezačínala úplně od nuly. Doma totiž v holohlavém obránci Bohemians Danielu Köstlovi jednoho fotbalistu má. A přestože borce posuzovala přísně, většina z nich zkouškou prošla. Někteří by si podle ní mohli rovnou troufnout na atletickou kariéru.

KILIAN MBAPPÉ „Ten je dobrej! Vypadá jako lážo-plážo, pohoda… Technicky se mi ale hodně líbí. Vypadá, že by se dal možná použít i do atletiky. Má super držení těla, na to, že musí ještě zpracovat míč a běží v trávě. Toho bych zhodnotila kladně.“ Kde bude hrát v příští sezoně Kylian Mbappé? • Foto Reuters

RAHEEM STERLING „Trošičku běhá jako pro rohlíky, ale asi je dobrej. Chce zpracovat míč, rychle ho kopnout a nemyslí na správnou techniku. Trošičku mává rukama, někomu by to mohlo přijít neprofesionální. A jestli by zvládl atletiku? Myslím si, že s takovouhle technikou rukou by musel ještě zapracovat. Za mě bohužel ne.“ TOP 5 hráčů, o které bude rvačka: hvězdy Lipska i talent Leverkusenu Video se připravuje ...

CRISTIANO RONALDO „Jako dalšího tady máme fotbalistu, kterého znám dokonce i já, neznalkyně fotbalu. No jo, ten jede bomby! Běh má docela dokonalý. Do atletiky by se hodil. Dokonce bych řekla, že by byl opravdu dobrý sprinter.“ Cristiano Ronaldo proti Evertonu. • Foto Profimedia

GARETH BALE „Trošičku máchá do stran rukama, ale proplétá se mezi hráči, to je asi tím. Naopak se mi líbí, jak drží trup, což je důležité pro udržení správného kroku, aby byl dlouhý. A ten mi přijde v pohodě, taky bych ho přivítala na tréninku. Může přijít!“

ARJEN ROBBEN „To není Köstl? (směje se) Má plešatou hlavu, takže se mi líbí! Technicky? To je až vtipný! Je megarychlý, jak se zastavil a zase se rozeběhnul. Fotbalově je hustej a atleticky bych taky neřekla, že běhá špatně. Taky v pohodě, palec hore.“ Arjen Robben úspěšně absolvoval maraton v Rotterdamu • Foto Profimedia.cz