Vadlejch se stal Atletem roku, zářil na velkých akcích. Druhá Špotáková

Jakub Vadlejch má další úspěch do sbírky! Stal se Atletem roku 2022 • Ivana Roháčková

Oštěpař Jakub Vadlejch díky bronzu z mistrovství světa a stříbru z mistrovství Evropy dál kraluje českým atletům, zopakoval loňské vítězství v tradiční svazové anketě Atlet roku. Hned za ním zásluhou bronzu na ME skončila devítinásobná česká atletická královna Barbora Špotáková, pro kterou to byl poslední galavečer v roli oceněné závodnice. Třetí skončil další český bronzový medailista na ME koulař Tomáš Staněk.