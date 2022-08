Zlato může být motor, říká Vadlejch. Vítěze během závodu povzbuzoval

PŘÍMO Z MNICHOVA | Byl to nádherný závod a oštěpař Jakub Vadlejch si na jeho konci z ME v Mnichově odváží stříbrnou medaili. Po útoku Němce Juliana Webera mu ani výkon 87,28 na vítězství nestačil. „Zkompletoval jsem stříbrnou sbírku ze všech majorů, takže teď bych se rád posunul,“ usmál se Vadlejch.

Doufal jste, že by váš nejdelší pokus mohl stačit?

„Tušil jsem, že by to mohl být medailový hod, ale snažil jsem se tlačit dál a dál. Říkal jsem si, že Julian je jedním z mála kluků, který se může ještě posunout, a ještě se posouvat. Pak jsem riskoval, což mělo za následky, že jsem neházel nejlíp.“

Co to znamená?

„Zkoušel jsem trošku všechno zrychlit a opravdu jsem všechno zrychlil, což je špatně. Nebyl jsem tak uvolněný, jak jsem v tu chvíli potřeboval.“

Co jste řešili, když Weber v druhém pokusu přešlápnul daleký pokus?

„Já se ptal, co se stalo a říkal jsem mu: Hele, to můžeš v pohodě zopakovat, zůstaň zaměřený.“

To se během závodu takhle navzájem motivujete?

„Jo, opravdu, je to tak. Kolikrát jsme zažili, že jsme se navzájem povzbuzovali, když jsme oba házeli daleko. Věřím, že z rivality se rodí velké výkony.“

Přejete titul zrovna Weberovi, který byl na loňské olympiádě i letos na mistrovství světa čtvrtý?

„Já myslím, že Julian je fakt jeden z férových lidí ve sportu. Ta čtvrtá místa zabolí hodně, Víťa by mohl vyprávět, i když na druhou stranu předvedl skvělý výkon. To je mrzet a nemrzet, Víťa opět předvedl parádní závodní hlavu a klobouk dolů před ním!“

Během závodu jste byli s Vítězslavem Veselým chvilku na stříbrné a bronzové pozici. Bleskla vám hlavou vzpomínka na olympiádu v Tokiu, kde to dopadlo stejně?

„Říkal jsem si to, ale dvacet vteřin na to si Fin hodil osobák. V ten moment jsem si říkal: Ty jo, na mistrovství Evropy medaile za osmdesát šest a půl, to nebylo ani v Berlíně a tam se naházelo. Naopak byly šampionáty, kdy bylo zlato za osmdesát tři. Opravdu to ukázalo kvalitu této generace a můžeme se těšit, co se bude dít příští rok.“

Cítil jste, že jste tady měl zatím v kariéře největší šanci na zlato?

„Nikdy nepomýšlím na nic, fakt se snažím jít do každého závodu s čistou hlavou, vypnutou. Tady to bylo stejné. Jak jsem první hod přešlápl, chtěl jsem hodit nějaký uklidňovací hod. A ten mě uklidnil dost.“ (úsměv)

Co vám letošní sezona dala pro budoucnost?

„Je to o těch zkušenostech. Myslím, že jsem letos nabral další do sbírky, zkušenosti, které se vždycky hodí. Vždy jsem chtěl vybojovat medaile pro Českou republiku a už mám čtvrtou velkou. Věřím, že ještě nějaké přidám.“

Může pro vás být chybějící zlato pozitivní motivací?

„Když bude mít člověk v hlavě: Jdu si pro zlato a nic jiného nechci, bude ještě víc stažený, než má být. Samozřejmě, může to být motor v tréninku a ve věcech kolem. Ale v závodě čím míň člověk přemýšlí, tím líp.“