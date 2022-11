Rok velkých maratonů: Rekordní Kipchoge, nástup mladých hvězd

Slavný maraton v New Yorku o víkendu uzavřel letošní program tzv. majorů, šesti největších světových závodů na tradiční trati 42,195 kilometru. Co rok přinesl? Keňan Eliud Kipchoge znovu překonal světový rekord, Etiopanka Peres Jepchirchirová prodloužila svou vítěznou sérii a ukázala se i možná královna budoucnosti. Pojďte si v článku iSport.cz připomenout hrdiny letošního ročníku.

Keňský běžec Eliud Kipchoge dobíhá do cíle berlínského maratonu

Show světových rekordmanů

Tokijský maraton (6. března)

Dva světoví rekordmani hned na úvod sezony ukázali svoji třídu. Keňané Eliud Kipchoge a Brigid Kosgeiová v Tokiu zaběhli časy, kterými se vešli do top pětky historických tabulek. Kipchoge vyhrál výkonem 2:02:40 hodiny a zůstal jen o 61 sekund za svým světovým rekordem z Berlína 2018, byl to čtvrtý nejlepší běh dějin. I druhý Amos Kipruto (2:03:13) se vešel do historické top patnáctky. Kosgeiová vyhrála výkonem 2:16:02, což byl v tu chvíli třetí nejlepší čas historických tabulek jen za jejím vlastním světovým rekordem z Chicaga 2019 a bývalým světovým rekordem Pauly Radcliffeové.