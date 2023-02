Mäki zradilo tělo, Sasínek překonal rekord. Syn Kaapo fandil s babičkou

Mäki se v Ostravě trápila, skolily ji střevní problémy. Do cíle nedoběhla. Její partner byl fit a v pořádku. A formu i prodal. „Člověk tady trošku cítí trému před domácím publikem a někdy se stane, že to nesedne,“ krčil rameny Filip Sasínek. „Já to moc dobře znám. V závodě stačí okamžik, kdy to člověk vzdá a všechno je ztraceno. Já se cítil skvěle, chtěl jsem, aby nároďák padl a chtěl jsem o něj bojovat až do konce.“

To se mu povedlo. V závodě skončil čtvrtý, ale rekord (4:00.07) překonal. „Pro národní rekord jsme tady jeli všichni, formu měl i Honza Friš nebo Pavel Vinduška,“ líčil Sasínek. „Bylo jasné, že padne. Jsem rád, že se to povedlo zrovna mně. Byli jsme na to nachystaní všichni, takže super.“

Nic nedostal zadarmo. Většinu závodu Sasínek odvodil ze špice. Mäkki poznamela, že by si zasloužil prémii pro vodiče. „Závod byl dost náročný, protože jsem musel dotahovat vodiče a pak to táhnout víc než polovinu,“ přitakal český reprezentant. „Takže si vypůjčím internetovou hlášku – když běžím, tak mě bolí nohy. Ale s tím musím počítat, že se může stát i tohle.“

Sasínkovou klíčovou disciplínou je 1500 metrů. Připouští, že míle je hodně jiná. „Psychicky úplně jiný závod. Delší je sice jen o sto metrů, ale pro hlavu je to dost. Hodně taktický závod.“ Další start plánuje v Toruni, vrátí se ke klasice. „Měl bych startovat na patnáctce, měl by to být hodně rychlý závod. Těším se, že se svezu. A pak si dám možná ještě jeden závod před mistrovstvím republiky.“

Dvouletý syn Kaapo v Ostravě s rodiči ještě nebyl. „Myslím, že fandil u televize u babičky,“ pousmál se Sasínek, který se za rekord plánuje odměnit. „Slíbil jsem si, že když se to povede, koupím si deskovou hru. Ještě nevím jakou, ale ponořili jsme se teď s Honzou Frišem do deskovek na soustředění v Africe. Takže teď závodíme o to, kdo bude kupovat nové hry.“