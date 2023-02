Vondrová létala, v lepší hale už ji hlava bolet nebude. V Ostravě zářil i Svoboda

Takovýhle večer česká atletika potřebovala. Na mítinku Czech Indoor v Ostravě několik reprezentantů ukázalo formu na úrovni evropské špičky s nadějným výhledem k halovému ME v Istanbulu. Rozparádili se čtvrtkařka Lada Vondrová v osobním rekordu 51,57, nestárnoucí překážkář Petr Svoboda (7,56 v rozběhu) a taky tyčkařka Amálie Švábíková v osobním halovém rekordu 457 centimetrů.

Nizozemka Lieke Klaverová na cílové čáře potěšeně mrkla na časomíru, která jí přihrála nejlepší evropský výkon roku. Lada Vondrová v tu chvíli už měla cíl taky skoro na dosah. Od nejlepší čtvrtkařky kontinentu ji dělily asi dva metry a během necelých šesti desetin sekundy byla taky v cíli, o 25 setin v osobním rekordu, který si zlepšila po dlouhých třech letech. Jen tak mimochodem splnila limit pro účast na ME v Istanbulu.

„Přesně jsem věděla, že to bude dobré, protože jsem ji (Klaverovou) pozorovala v Africe. Tak jsem věděla, že poběží rychle. A jsem ráda, že nejsou úplně daleko ode mě,“ usmívala se Vondrová.

Zapálená pracantka, známá tvrdými tréninkovými programy, se letos v zimě poprvé vydala na soustředění do Afriky a po návratu zatím létá. Zlepšila si osobní rekordy na 150, 200 i 300 metrů, a teď i ve své hlavní disciplíně.

„Bylo to úplně skvělé. Udělala jsem nejvíc práce, co jsem kdy udělala. Bylo to i kvůli trenérovi, jak je zaměstnaný na sportovním gymplu, tak nemůže na tak dlouho, tak jsem začala jezdit jen se svým přítelem, který mě koučuje a běhá se mnou,“ zmínila Vondrová přítele Jana Volejníka. „Celkově příprava proběhla nejlíp, vydržela jsem zdravá, drží kotník, dokážu dělat odrazy, hrozně jsem se zrychlila.“

Vondrová přitom zatím v Česku nemohla v tréninku využívat halu Olympu v centru sportu ministerstva vnitra ve Stromovce. Povolení ke vstupu má až od středy. Dosud musela v Praze trénovat jen v přetlakové hale na Strahově.

„Stromovka bude určitě lepší, protože na Strahově se nedá dýchat. Tam když jdete těžší trénink, pak kašlete, bolí vás hlava, není to dobré,“ vysvětlila Vondrová.

Ostravským výkonem se dostala na čtvrté místo evropských tabulek, hned za ní je po čtvrtečním mítinku Tereza Petržilková, díky osobnímu rekordu 52,44 sekundy.

Halový osobní rekord si výkonem 457 centimetrů vylepšila i tyčkařka Amálie Švábíková, která prohrála jen se suverénní Slovinkou Tinou Šutejovou – ta vyhrála v nejlepším světovém výkonu roku 482 centimetrů. Švábíková se posunula na šesté místo a na třetí v Evropě.

„Forma je. Doufám, že zůstane a ještě půjde nahoru. Upřímně jsem moc spokojená, že se mi povede vylepšit osobní rekord hned na druhém závodě halové sezony,“ pochvalovala si Švábíková, která o účast na ME bojuje prostřednictvím žebříčku. „Jsem v rankingu celkem dobře, tak doufám, že se na postupovém místě udržím. Počítám s účastí na mistrovství Evropy, pokud se nic nepokazí.“

Dalším českým hrdinou byl osmatřicetiletý veterán Petr Svoboda, který na 60 metrů překážek pokračuje v pozoruhodné sezoně. V rozběhu si zlepšil letošní čas na 7,56, kterým zůstal jen tři setiny za světovým výkonem roku. Ve finále zaběhl 7,58 a skončil druhý za Kubáncem Rogerem Iribarnem (7,54), na startu přitom zůstal sedět dlouhých 204 setin.

„Což je masakr… Ve finále jsem zaspal. Je to škoda. Pět setin tam mohlo být. Upřímně, útočil jsem na nejlepší světový výkon,“ hlásil Svoboda, který do hlavní části halové sezony vstupuje na úrovni, kde mohou na ME v Istanbulu ležet medaile. „To je určitě medaile… Musím tam jet s tím nejvyšším cílem.“

Filip Sasínek jako první český běžec v hale zaběhnul míli pod čtyři minuty. Na trati, která se často neběhá, skončil v národním rekordu 3:57,62 minuty čtvrtý. Matěj Krsek vyhrál čtvrtku v osobním rekordu 46,49 sekundy, na dvoustovce si své halové maximum zlepšila i Nikola Bendová (23,68).

Ozdobou mítinku byl závod na 60 metrů překážek žen. Nadupané finále vyhrála Američanka Alaysha Johnsonová (7,87) před Nizozemkou Nadine Visserovou, která v rozběhu běžela ještě o setinu rychleji.

Czech Indoor Gala, halový atletický mítink stříbrné kategorie World Indoor Tour v Ostravě:

MUŽI

60 m: 1. Azu (Brit.) 6,58, 2. Tada (Jap.) 6,59, 3. 3. Mena (Kuba) 6,61, ...5. Veleba (ČR) 6,66.

200 m: 1. Mena (Kuba) 20,64, 2. Jirka (ČR) 20,91, 3. Burnet (Niz.) 20,95, ...5. Macík 21,08, 6. Polák (oba ČR) 21,18.

400 m: 1. Boers (Niz.) 46,36, 2. Danylenko (Ukr.) 46,46, 3. Krsek 46,49, 4. Müller 46,72, ...7. Bix (všichni ČR) 47,50.

800 m: 1. Ajúní (Tun.) 1:47,97, 2. Tuka (Bosna) 1:48,09, 3. Bloudek (Chorv.) 1:48,76, 4. Kotyza 1:48,81, ...6. Davidík 1:49,48, 7. Vystrk (všichni ČR) 1:49,54.

Míle: 1. Bibič (Srb.) 3:55,90, 2. Pallitsch (Rak.) 3:57,22, 3. Danielsson (Švéd.) 3:57,28, 4. Sasínek 3:57,62 - český rekord, ...7. Friš 4:01,35, 9. Vinduška (všichni ČR) 4:05,64.

60 m př.: 1. Iribarne (Kuba) 7,54, 2. Svoboda (ČR) 7,58, 3. Szymaňski (Pol.) 7,59.

Dálka: 1. Lescay (Kuba) 784, 2. Randazzo (It.) 778, 3. Juška (ČR) 769.

ŽENY

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 51,00, 2. Vondrová (ČR) 51,57, 3. Tkačuková (Ukr.) 52,39, 4. Petržilková 52,44, ...7. Jíchová (obě ČR) 53,54.

1500 m: 1. Ketemaová (Et.) 4:08,84, 2. Hoffmanová (Švýc.) 4:09,02, 3. Lizakowská (Pol.) 4:09,97, ...9. Šimková 4:17,89, Mäki (obě ČR) nedokončila.

60 m př.: 1. Johnsonová (USA) 7,87, 2. Visserová (Niz.) 7,96, 3. Graversgaardová (Dán.) 8,07.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 482, 2. Švábíková (ČR) 457, 3. Bruniová (It.) 452, ...8. Pöschlová 417, 9. Pražáková (obě ČR) 402.

Trojskok: 1. Filipičová (Slovin.) 13,86, 2. Cestonarová (It.) 13,83, 3. Morimotová (Jap.) 13,53, 4. Maštalířová 13,25, ...6. Hrubá (obě ČR) 13,08.