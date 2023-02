Dobrá zpráva, revoluce v běhání bude pokračovat

I letos bude probíhat oblíbený projekt Battle of the Teams. Ten má za úkol propojit profesionální běžce s All Runners, tedy s hobby běžci. Nic podobného na žádném jiném závodě neprobíhá. Opět tak bude o vítězství a hlavně o prostředky pro dobročinné účely usilovat šest speciálních týmů. „Každý účastník, který s námi poběží maraton, má jedinečnou šanci se přihlásit do jednoho z týmů. Je to speciální a zábavný motivační prvek, který vám dá pocit sounáležitosti a týmovosti,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. Organizátoři již brzy odtajní týmy a jejich kapitány. Na oblíbený květnový pražský maraton je možné se přihlásit na stránkách RunCzech.com.