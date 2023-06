Průtrž na Odložilově memoriálu: V tom se dá plavat s ploutvemi, hlesl Staněk

Tomáš Staněk se roztočil v promoklém kruhu a 7,26 kilogramů těžký kus kovu mu najednou vypadl z ruky a spadl na zem. Nic horšího se koulaři naštěstí nestalo. Ze závodu v provazech deště na Odložilově memoriálu bere druhé místo za výkon 20,60 metrů, pět přešlapů a vědomí, že ve zdraví přežil.

„Nedáte si ani přes ručník kouli ke krku. Kdybych neměl kontaktní disciplínu koule-kůže, bylo by to snazší,“ líčil Staněk. „Já dal kouli ke krku a cítil, že přes ni teče voda. Bohužel je to ocel a klouže to. Frustrace byla, protože mi pustili čas, nic mi neřekli, šel jsem do kruhu a měl třináct vteřin. Nic se s tím nedá dělat. V tom se dá akorát rekreačně běhat. Nebo plavat s ploutvemi…“

Staněk má přitom za sebou parádní start do sezony, v pátek na Diamantové lize ve Florencii skončil výkonem 21,64 metru.

„Já se sem těšil, doufal jsem, že se ukáže skulinka v mraku, kdy si budeme moct zaházet, protože je tu dobrý kruh, který neklouže, ani když je tam voda. Ale když máte na krku Niagáry, nedá se s tím nic dělat,“ hodnotil Staněk. „Bohužel přišel z Chorvatska velikánskej (mrak) a to nemá smysl ani přerušovat. Vidíte, že prší furt tři čtyři hodiny. Nedá se nic dělat. Kontumačně ukončit…“

Těsně po závodě se Staněk v zelené technické budově za cílem sešel s oštěpařem Jakubem Vadlejchem. Z obou kapala voda, a když se potkali, přirozeně se rozesmáli.

„Zrovna jsem přemýšlel, kdy naposledy jsem něco takového zažil. Šest let zpátky ve Finsku, taky ve skvělé formě. Tohle je možná ještě horší,“ odtušil Vadlejch.

Borec, který letos znovu cílí na daleké hody za 90 metrů, vyhrál výkonem 82,55 metrů z první série. Zabalil to už po čtvrtém pokusu.

„Osmdesát dva metrů není žádná vzdálenost, ale na tyhle podmínky se nemám za co stydět. Doufám, že mi to sebralo spoustu a spoustu metrů,“ usmíval se Vadlejch po závodě. „Cítil jsem se parádně, což na výsledku nevypadá, ale okolnosti nám nepřály. Déšť nikdy nepomůže, ubírá, mně víc vadí, že není teplo. Snažil jsem mít co nejvíc vrstev, nabuzovat se, že to tam je. Nakonec jsem usoudil, že to nemá smysl, hlavně přežít ve zdraví…“

V ženském Memoriálu Dany Zátopkové vůbec poprvé nevyhrála česká oštěpařka. Tentokrát zvítězila chorvatská olympijská šampionka z Ria Sara Kolaková výkonem 59,33 metru. Nikole Ogrodníkové stačil hod 58,83 na druhé místo o dva decimetry před Irenou Gillarovou.

„Počasí to určitě z nějaké části ovlivnilo, ale všichni měli stejné podmínky,“ hodnotila Ogrodníková závod, při kterém se déšť teprve rozjížděl. „Dneska to nebylo úplně ono. Řekla bych, že energie tam bylo docela dost, ale ty hody jsem netrefovala. Já se cítím v podstatě dobře, ale ještě nemám takovou kontrolu nad tím, co dělám. Musím to nějak vymyslet.“

Vít Müller si z deště nic nedělal, potvrdil výborný start do sezony a i v pekelných podmínkách si v závodě na 400 metrů překážek časem 49,14 sekundy o 12 setin zlepšil osobní rekord. Na vítězného Němce Constantina Preise mu navzdory supermanovskému předklonu scházelo osm setin.

„Jsem za tenhle čas strašně rád, druhé místo se počítá, jsou to body do rankingu. Doufám, že mě v žebříčku vyhoupnou výš,“ řekl Müller. „Déšť mně nevadí. Mně vadí, když fouká proti, protože pak se rytmus hůř dodržuje. Není zas taková zima, takže dobrý.“

Dařilo se i Tereze Eleně Šínové, která si na 100 metrů překážek časem 13,21 zaběhla druhý nejlepší čas kariéry, skončila třetí a pokračuje v zatím životní sezoně, v níž už si v Turnově zlepšila osobní rekord na 13,14. Nikoleta Jíchová vyhrála závod na 400 metrů překážek kvalitním časem 55,77 sekundy.

Juliska také viděla zatím životní závod sedmnáctiletého dálkaře Petra Meindlschmida. Borec, který už v hale překonal dorostenecký rekord olympijského šampiona Roberta Změlíka a minulý týden zkosil po téměř půlstoletí venkovní dorostenecký rekord Jaroslava Křivky, skončil druhý výkonem 772 centimetrů a porazil národního rekordmana Radka Jušku (767). Generační talent přitom stále nemá jasno, jestli bude dál pokračovat v atletice, nebo dá přednost fotbalové kariéře, v níž hraje za Slovácko a má na kontě i starty za mládežnickou reprezentaci.

„Furt nad tím přemýšlím, furt se mi to šrotuje v hlavě,“ řekl Meindlschmid.