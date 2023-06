Talent Slovácka (17) válí! Skokem pokořil českou jedničku, ale radši má fotbal

Pokud by mu fotbal šel podobně dobře jako atletika, můžou si na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty mnout ruce. Meindlschmid je zatím členem slovácké juniorky, ale byl rovněž součástí reprezentace do 16 let, takže nakročeno má vytáhlý obránce parádně i na zeleném pažitu.

„Fotbal mě naplňuje víc. Baví mě euforie z výhry v rámci týmu,“ řekl před časem v rozhovoru pro iSport.cz talentovaný sportovec.

Na to, že atletice zdaleka nedává tolik jako kluci v jeho věku a profesionálové, kteří jí žijí na sto procent, je Meindlschmidova výkonnost dechberoucí. Nejde jen o pondělní dílčí skalp Radka Jušky, ale koncem května v Třinci výkonem 7.81m překonal dorostenecký rekord ČR, který držel od roku 1973 Jaroslav Křivka za 7.65m.

Jak vidno, i promočený výsledek na Julisce by klučinovi ze Slovácka na Křivku stačil a možná po závodech na přelomu května a června znovu začne přemlouvání trenéra. „Trenér se snaží, ale sám je bývalý fotbalista. Chápe, že je v něm větší budoucnost než v atletice. Bere to tak, že když jsem se dostal do reprezentace, asi ve mně musí něco být. Ví, že mě nepřemluví. (úsměv) Když se mi kryjí závody se zápasy, přednost má fotbal. Ale když mám volno, snažím se jít na atletiku, abych potěšil trenéra. Určitě mi bude líto, až to jednou skončím úplně,“ řekl Meindlschmid minulý rok.

Jestli se něco na základě nových výkonů změní, se dá jen těžko odhadovat, fakt je ale ten, že třinecký výkon 7.81m je už jen krůček od osmimetrové světové elity. Na kluka, pro kterého je fotbal větší prioritou, se jedná o skvělý počin.