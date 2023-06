Senzační Faith. Keňanka po týdnu vytvořila v Paříži druhý rekord

Kipyegonová minulý pátek ve Florencii výkonem 3:49,11po osmi letech překonala světový rekord Genzebe Dibabaové na 1500 metrů. Tentokrát na pařížském stadionu Charléty zlomila čas na 5000 metrů, když se v poslední pětistovce trhla od dosavadní rekordmanky Gideyové a její čas z roku 2020 zlepšila o sekundu a 42 setin. Bývalá rekordmanka Gideyová se přitom udržela v závěsu a do cíle se dostala v třetím čase dějin 14:07,94.

V očekávaném startu na hladké čtvrtce si Sydney McLaughlinová-Levroneová, světová rekordmanka na dlouhých překážkách, zlepšila osobní rekord na 49,71 sekundy. Ve finiši jí ale přeběhla Marileidi Paulinová z Dominikánské republiky, která vyhrála v rekordu mítinku 49,12.

Ozdobou mítinku bylo vítězství Američana Granta Hollowaye na 110 metrů překážek za 12,98 sekundy. Britská půlkařka Keely Hodgkinsonová v sólozávodě vyhrála v čase 1:55,77 a stanovila tak nejlepší světový výkon.

Norský fenomén Jacob Ingebrigsten se proběhnul na netradiční trati dvou mil a časem 7:54,10 minuty o víc než čtyři sekundy překonal historický čas Daniela Komena z roku1998.

„Je to můj první venkovní rekord, je úžasné, že jsem ho překonal. Byl to dobrý závod a publikum bylo úžasné, bez něj by to bylo daleko obtížnější,“ řekl Ingebrigtsen.