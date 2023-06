Neuvěřitelná Faith. Stará rekordmanka by nebyla v záběru, pomohla i světýlka

Ta zelená světýlka lákají a zároveň dráždí. Technologie Wavelight umožnila fanouškům mít v každém momentu závodu přehled o rekordním tempu. Někteří to považují za nefér výhodu, za doping navíc, protože dřív běžci takovou výhodu neměli. Faith Kipyegonová se v pátek ve Florencii zelené linie na kraji dráhy držela dvě třetiny závodu a v závěru předvedla něco dosud nevídaného.

Britka Laura Muirová, dvojnásobná evropská šampionka a stříbrná olympijská medailistka, se jí držela kilometr, ale pak jen sledovala, jak narůstá ztráta. Kipyegonová napálila poslední čtvrtku (58,81) stylem, za který by byl rád kdejaký muž. A zelená světýlka s připomínkou osm let starého výkonu legendární Etiopanky Genzebe Dibabaové (3:50,07) najednou taky zůstávala ve velké díře. Když Kipyegonová doběhla do cíle, uzoufaná světýlka ještě nestačila dorazit do záběru. A teprve když z něj nová rekordmanka vyběhla, zelená linie dosupěla do finiše. Nový rekord padl o masivních 98 setin sekundy.

„Včera jsem řekla, že si chci zaběhnout krásný závod, běžet si svůj závod a pak zjistit, co je možné. A tohle možné bylo,“ usmívala se Kipyegonová. „A bude to ještě lepší. Stále pracuju na tom, abych běhala rychleji než tři minuty a 49 sekund. Jsem vděčná, že jsem dnes běžela pod tři padesát a cílím k dalším závodům v sezoně.“

Nový rekordní čas je přelomový. Ženám trvalo dlouhých 47 let, než na patnáctistovce posunuly světový rekord od hranice čtyř minut pod limit tří minut a padesáti sekund. Čekání trvalo od roku 1976, kdy čtyři minuty zkosila sovětská běžkyně Taťjana Kazankinová.

Když před osmi lety na rychlé dráze v Monaku zaběhla Genzebe Dibabaová 3:50,07, byla to prvotřídní senzace. Pokořila totiž tehdy čas Číňanky Čchü Jün-sia, členky tzv. Maovy armády, jež dostala jméno podle trenéra Ma Ťün-žen, který v devadesátých letech proslul kontroverzními metodami.

Co stojí za tím, že Kipyegonová slavný čas Dibabaové zdrtila skoro o sekundu? Jistý vliv mohla mít i technologie zelených světýlek, díky které měla dokonalý přehled o potřebném tempu. Dalším boosterem jsou její běžecké superboty Nike, odlehčené skořápky s karbonovými plátky, jejichž typy firmy se sportovním vybavením neustále zdokonalují.

Vývoj světového rekordu na 1500 metrů

4:01,4 Ljudmila Braginová (SSSR) 1972 Mnichov 3:56,0 Taťjana Kazankinová (SSSR) 1976 Podolsk 3:52,47 Taťjana Kazankinová (SSSR) 1980 Curych 3:50,46 Čchü Jün-sia (Čína) 1993 Peking 3:50,07 Genzebe Dibabaová (Et.) 2015 Monako 3:49,11 Faith Kipyegonová (Keňa) 2023 Florencie

Keňance navíc v kariéře pomohla mateřská pauza. Na podzim 2017 ji zahájila ve chvíli, kdy už byla na vrcholu jako světová šampionka a olympijská vítězka z Ria. Kipyegonová pak přestala s tréninkem uprostřed těhotenství a odpočinek si protáhla ještě půl roku po porodu. Přibližně rok tak vůbec neběhala, dopřála tělu dlouhou regeneraci, ze závodní váhy kolem 45 kilo přibrala osmnáct kilogramů navíc. A teprve pak se začala pomalu vracet k práci.

Všechno probíhalo pod pečlivým dohledem jejího kouče Patricka Sanga, někdejšího stříbrného olympijského medailisty na steeplu z Barcelony 1992 a současného trenéra světového rekordmana v maratonu Eliuda Kipchogeho. Sang po návratu z mateřské pauzy změnil Kipyegonové trénink, mimo jiné do týdenního programu přidal jeden dlouhý třicetimílový běh v rychlém tempu s cílem vyšvihat její vytrvalost a vybudit schopnost udržet rychlost i ve finiši. Asi tak, jak to Keňanka předvedla v pátek ve Florencii.

Její převaha byla taková, že Muirová, jedna z nejlepších mílařek současné éry, doběhla se ztrátou téměř osmi sekund (3:57.09). Poražené soupeřky ale nebyly kyselé, naopak hned po závodě novou rekordmanku radostně zavalily.

„Daly jsme se všechny dohromady, navzájem se podporujeme. Prožíváme spolu špatné i dobré chvíle. Chci všem holkám poděkovat, že rekord oslavily se mnou,“ řekla Kipyegonová.