Černošek před Tretrou: Pojistka na rekordy, slibuje útok na Bolta

Předehry ke Zlaté tretře hrají Miroslavu Černoškovi do plánů. Pro tyčkaře Mondo Duplantise a koulaře Ryana Crousera má pro všechny případy vyjednanou rekordní pojistku. Nového vládce steeplu Lamechu Girmu představí ve sledované chuťovce na patnáctistovce. A do toho Jakub Vadlejch prásknul v Turku nejlepší oštěpařský výkon roku.

Co říkáte na Vadlejchův úterní velehod 89,51 metru?

„Shodou okolností jsem teď mluvil s Honzou Železným, řešíme už Tretru. Říká, že je Jakub nervozní, že by chtěl hodit devadesát. Háže skvěle. Byl bych rád, aby to hodil na Tretře, ale ještě hází v Kuortane. Je vidět, že je ve formě.“

Jeho ostravský souboj s Čoprou, to bude něco, že?

„Vzhledem k tomu, že Kubovi dělám osobního manažera, tak se těším dvojnásob. Zajímá mě to. Kuba je cílevědomý, slušný kluk. Má od nás pětku bavoráka, peníze, reklamu. Je zajištěný líp, než byl v minulosti. My máme smlouvu do konce roku 24. On mně říká: Pane Černošek, nebojte se, já medaili na olympiádě určitě udělám!“

V Ostravě budou i Crouser a Duplantis, současné tváře světové atletiky, jak těžké je taková jména přilákat?

„Na jedné straně je to o penězích. Díky podpoře, kterou máme z kraje, města a Národní sportovní agentury, jsme schopni je nachystat. Letos jsme dostali slušnou podporu z NSA, která poprvé v historii udělala diverzifikaci významných sportovních akcí. Dali nám lepší koeficient a dostali jsme víc peněz. Pak je to o šikovnosti Alfonze Jucka (sportovního manažera mítinku – pozn. red.) a o termínu. Letos máme termín dobrý, asi o měsíc později, kdy už atleti musí vylaďovat formu na mistrovství světa v Budapešti. A máme větší jistotu, že bude teplo. Zvlášť pro Afričany bývá studená Ostrava špatná…“

Crouser i Duplantis mohou atakovat světový rekord v podstatě při každém svém startu, jste na to připraveni?

„My máme nachystáno za světový rekord 20 000 dolarů. Oba dva říkají, že budou závodit na svěťák. Duplantis ho skáče skoro pořád. Crouser říká, že speciálně v souboji se Staňkem chce zkusit hodit přes dvacet tři metrů. Akreditace máme z Gazzetty dello Sport nebo z New York Times. Vědí, že je tam Duplantis, dávají si pozor, aby neskočil svěťák. Mítink máme pojištěný, v rámci pojistky bychom peníze zvládli. Já se na to moc těším. Duplantis, Crouser, Čopra, Čeh… Girma má famozmí formu. Říká, že by chtěl v Ostravě na patnáctistovce atakovat čas 3:30.“

Můžete prozradit nějaká nová jména na startovce?

„Přijede Joe Fahnbulleh, sprinterský zázrak z Libérie. Připravuje se na Floridě, je to stovkař a dvoustovkař. Na dvoustovce byl pátý na olympiádě a čtvrtý vloni na mistrovství světa. Podle Alfonze je to muž budoucnosti. V Ostravě chce atakovat Boltův rekord mítinku 19,83. Na 110 metrů překážek máme novou japonskou hvězdu Šunsuke Izumiju. Letos zaběhl druhý nejlepší výkon na světě – 13,04. V Ostravě máme rychlou dráhu, jak dokázal Kubánec Robles, když tady zaběhl svěťák. Mohl by z toho být špičkový výkon. A patnáctistovku poběží nejlepší etiopská juniorka Birke Haylomová. V sedmnácti letech letos v Rabatu zaběhla národní rekord 3:57,66. Jsem přesvědčený, že udělá rekord mítinku. A poběží u nás znovu taky Jasmine Camachová-Quinnová, olympijská šampionka na 100 metrů překážek.“

Zlatá tretra pohledem čísel:

10 000 předpokládaná návštěvnost

19 tolik stanic použije televizní signál z mítinku

150 víc než tolik zemí mítink zasáhne

110 tolik milionů domácností záběry z mítinku osloví

Potvrzené hvězdy Zlaté tretry:

Mondo Duplantis (Švéd., tyč)

Ryan Crouser (USA, koule)

Lamecha Girma (Et., 1500 metrů)

Jakub Vadlejch (ČR, oštěp)

Níradž Čopra (Ind., oštěp)

Anderson Peters (Gren., oštěp)

Kristjan Čeh (Slov., disk)

Marileidy Paulinová (Dom., 400 metrů)

Tobi Amusan (Nig., 100 metrů překážek)

Nová jména na startovce:

Joe Fahnbulleh (Lib., 200 metrů)

Šunsuke Izumija (Jap., 110 metrů překážek)

Birke Haylomová (Et., 1500 metrů)

Jasmine Camachová-Quinnová (Port.,100 metrů překážek)