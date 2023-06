Konec kariéry? Kdepak, Špotáková bude závodit! I na Zlaté tretře

„Barbora pokračuje v kariéře, první start roku absolvuje na ostravském mítinku, zároveň to bude její rozloučení se Zlatou tretrou v roli závodnice,“ potvrdil manažer mítinku Alfonz Juck. „V souboji s Harukou Kitagučiovou, Sarou Kolakovou, Adrianou Vilagosovou, Elinou Tzengovou a domácí elitou v čele s Irenou Gillarovou a Nikolou Ogrodnikovou půjde o výjimečný zážitek.“

Odhlásit se naopak musel olympijský vítěz Neeraj Chopra. „Stále není fit a s velkou omluvou zrušil start v Ostravě. Už dřív rušil mítinky v Hengelo a v Turku, takže se vědělo, že jeho vystoupení v Ostravě je ohrožené.“

Barbora Špotáková je tradiční hvězdou Zlaté tretry. Byť má k mítinku poněkud rozporuplný vztah. V Ostravě startovala už jedenáctkrát, ovšem vyhrála „jen“ třikrát. V letech 2007 (64,84 metrů), 2012 (67,78) a 2020 (65,19). Loňskou účast zrušila těsně před akcí.

„Na tréninku mě píchlo v lýtku, podstoupila jsem vyšetření a doktor mi doporučil desetidenní klid. Moc mě to mrzí, na Zlatou tretru jsem se opravdu hodně těšila,“ omlouvala se světová rekordmanka (72,28 metrů ze 13. září 2008).

Diváckou atmosféru, špičkovou konkurenci a tradici Zlaté tretry má Špotáková ráda, ale nijak se netají tím, že hlavně kvůli termínu se jí v Ostravě nikdy moc dobře neházelo. Dokonce se dovolávala vymítače ďábla.

„Fakt nevím, jestli není ten stadion postavený na nějakém pohřebišti,“ nevěřícně kroutila hlavou v roce 2015. „Nějakého vymítače ďábla sem pozvěte a pak sem zase přijedu.“ Od té doby se na Tretře představila třikrát a v roce 2020 vyhrála. Po osmi letech tehdy prolomila ostravské prokletí!

„Dneska to nebylo pohřebiště,“ usmívala se Špotáková. „Měla jsem mentální koučink a normálně jsem si vygooglila, jak na to, aby člověk odehnal negativní energie. Přivezla jsem si talismany, dva plyšáky od dětí a připravila jsem si i rozličné okultní věci.“ Jaké přesně? To nechtěla prozradit. „Hlavní bylo, že mě tři týdny nebolely achilovky a měla jsem ze sportování zase radost. Když člověk nemůže chodit, je to na pytel.“

Snad bude pozitivní magie fungovat i příští úterý.