Hvězdná show v Ostravě: „stížnosti“ i rekordy. Air Mondo kouzlil nad 6 metry

Lidi si prostě nemůžou pomoct a Mondo Duplantis i v Ostravě slyšel srovnání s Usainem Boltem.

„Můžu být jen sám sebou. Usain Bolt a já jsme úplně jiní lidé,“ bránil se. „Snažím se skákat nejvýš, co můžu, a to je vše. Naučíte se moc si nedělat z toho, že se od vás očekává překonávání rekordů. Na každém mítinku se prostě snažím skočit co nejvíc.“

Srovnávání Duplantisovi asi nesedí, ale může si za to sám, že neukojitelný hlad po nové hvězdě Boltova typu atletika sytí pohledem na jeho leteckou show. Vždyť je to krása! Duplantis s tyčí běhá, jako by nic nevážila, a pak se k laťce vymrští jako blecha. Vypadá to trochu, jako by ve vzduchu létal mimo přitažlivost. Kouzlo toho představení je nevyčíslitelné, ale centimetry změřit jdou.

V úterý v Ostravě nejdřív Duplantis jako první tyčkař v historii na českém území přeskočil šest metrů. Pak si nastavil laťku na letošní nejlepší světový výkon 612 centimetrů, jen tak mimochodem zároveň šestý nejlepší výkon historie pod širým nebem. A zase uspěl. Pak ještě zkusil pět dílků navíc, ale to bylo na tenhle chladný večer už moc.

„Pokaždé, když opouštíte stadion a nenecháte na něm moc centimetrů, je to dobrá věc. Myslím, že dnešních 612 centimetrů je nejvíc, co jsem dnes mohl skočit. Jsem docela spokojený,“ hodnotil Duplantis.

„Stížnosti“ na chlad

„Bylo trochu chladněji, než bych si přál. Myslím, že tělo na chladné počasí vždycky nereaguje stejně. Nohy jsou trochu tvrdší, takže to člověku bere víc sil. Člověk má pocit, že se nemůže uvolnit a pořád do toho musíte dupat. Raději bych měl hezký rytmus, aby tělo prostě jelo. Pokud bychom závodili včera, bylo by to lepší," dodal Duplantis.

Pondělní letní horko z Ostravy jako tradičně zmizelo s ránem dne, kdy se koná Zlatá tretra. Silný déšť ale tentokrát pouze na úvod odpoledne přivítal loučící se oštěpařku Barboru Špotákovou. Pak se jen po stadionu točil vítr a postupně nastoupil večerní chlad. Duplantis ale i tak létal. A líbilo se mu nové umístění tyčkařského sektoru přímo před zaplněnou hlavní tribunou.

„Skáče se mi tady líp, dává mi to víc energie. Je tady lepší vítr, snad to příští rok zůstane stejné. S lepším počasím by to mohlo být opravdu dobré,“ řekl Duplantis. „Mám Ostravu rád. Mám rád místa, kde můžu skákat vysoko, a jezdím na místa, kde můžu vysoko skákat. Tenhle mítink k nim rozhodně patří.“

Hlavní hvězdy Zlaté Tretry se ukázaly naplno. K Duplantisovi se přidal především americký koulař Ryan Crouser, který vyhrál rekordem mítinku 22,63 metru. Tomáš Staněk se dlouho trápil, dvakrát dokonce v kruhu uklouznul. V páté sérii ale další daleký pokus ustál a osobní výkon roku 21,71 mu stačil na třetí místo.

Sílu ukázal taky víc než dvoumetrový slovinský diskař Kristjan Čeh, který zlepšil rekord mítinku výkonem 68,55 po čtyřiceti letech. Letecký den uspořádaly mílařky, hned dvě Etiopanky překonaly tři roky starý výkon mítinku čerstvé světové rekordmanky Faith Kipyegonové. Diribe Weltejiová vyhrála v čase 3:57,38, což je pátý nejlepší výkon sezony. Druhá Hirut Mesheshaová je časem 3:57,87 na světě devátá.

Dalším vrcholem byly ženské krátké překážky. Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika vyhrála v rekordu mítinku 12,42 o dvě setiny před Tiou Jonesovou a o dalších pět před světovou rekordmankou Tobi Amusanovou.

Lamecha Girma, světový rekordman na steeplu, vyhrál patnáctisvotku za 3:33,15. Jihoafrický sprinter Akani Simbine se stal sedmým mužem v historii Zlaté tretry, který zaběhl stovku pod deset sekund. Simbine vypálil čas 9,98.

„Možná, kdyby bylo trochu tepleji, jako včera, mohlo to být rychlejší. Pro mě je Ostrava vždycky mítinkem, na který přijedu. Je to skvělý mítink,“ chválil Simbine.

Z českých atletů vyhrál populární křišťálovou cenu paradoxně oštěpař Jakub Vadlejch, který se protrápil k vítěznému výkonu 81,93.

„Já vlastně vůbec nevím, proč se mi neházelo dobře. Přitom jsem se ze začátku dobře cítil. Je pravda, že zima byla. Zkrátka občas přijde den, kdy se technika nepotká. A občas takové dny pomohou k těm, kdy to naopak sedne a člověk si uvědomí, že to není pokaždé zadarmo,“ hodnotil Vadlejch.

Cenná druhá místa vybojovaly tyčkařka Amálie Švábíková a překážkářka Nikoleta Jíchová, obě navíc v kvalitních osobních rekordech. Švábíková skočila 464 centimetrů, nejvíc pod širým nebem. Jíchová si posunula osobní rekord podruhé za čtyři dny, 400 metrů překážek zvládla za 55,17. Druhé místo brala i čtvrtkařka Lada Vondrová za čas 51,43. Výkonem 58,84 skončila třetí oštěpařka Nikola Ogrodníková, která závodila je dva dny po svém startu na ME družstev v Chořově.

„Po tom přejezdu rozcvičování vypadalo ještě dobře, ale v závodě mi síly ubývaly a bylo to každým hodem horší a horší. Čekala jsem, že hodím více,“ hodnotila Ogrodníková.

Rekordy mítinku na Zlaté tretře

Mondo Duplantis (Švéd.) - tyč, 612 cm

Ryan Crouser (USA) - koule, 22,63 m

Kristjan Čeh (Slov.) - disk, 68,55 m

Jasmine Camachová-Quinnová (Port.) - 100 m př., 12,42 sek.

Diribe Weltejiová (Et.) - 1500 m, 3:57,38 min.

Maďarsko - 4x100 metrů žen, 43,56 sek.

Nejlepší výkony pod širým nebem

tyčka mužů

621 cm

Mondo Duplantis (Švéd.), Eugene 2022

616 cm

Mondo Duplantis (Švéd.), Stockholm 2022

615 cm

Mondo Duplantis (Švéd.), Řím 2020

614 cm

Sergej Bubka (Ukr.), Sestriere 1993

613 cm

Sergej Bubka (Ukr.), Tokio 1992

612 cm

Sergej Bubka (Ukr.), Padova 1992

Mondo Duplantis (Švéd.), OSTRAVA 2023