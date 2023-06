Stříbrné Češky v osobních rekordech, slavily i přítelkyně Vitíka a Köstla

Bronz z letošního halového ME má Amálie Švábíková za pasem a v létě je to taky pořádná jízda. Poté, co si vyléčila bolavý kotník po pádu ze schodů, se každým závodem posouvá dál. V Ostravě už přeletěla 464 centimetrů, což je její nové venkovní maximum.

„Měla jsem trošičku strach, zda to z haly dokážu převést do venkovní sezony, daří se to,“ usmívala se Švábíková. „Líp jsme zapracovali na technice, fyzička tam je. Myslím si, že jdu správným směrem, každý závod se můj výkon zvyšuje. Doufám, že směrem do další sezony to bude dobré.“

Švábíková v souboji se Slovinkou Tinou Šutejovou ještě zkoušela překonat svůj absolutní osobní rekord na výšce 474 centimetrů, ale během rozvleklých zahajovacích ceremoniálů třikrát shodila.

„Chtělo to možná lepší podmínky, vítr do zad. Začalo se zahajovat a hrozně se točil vítr,“ líčila Švábíková, která zatím nejvíc skočila na bronzovém halovém ME v Istanbulu – 470 cetimetrů.

Podobný příběh před nadšeným publikem zažila Nikoleta Jíchová. Zatímco na startu mítinku fanoušci tleskali oceněnými legendám Zuzaně Hejnové a Denise Helceletové, jejich nástupkyně bojovala o vítězství s Britkou Jessie Knightovou a skončila druhá v osobním rekordu 55,17. Svůj čtyři dny starý výkon z Chořova zlepšila o masivních 27 setin.

„Mám velkou radost, že se mi to povedlo přímo tady v Ostravě před rodinou, kamarády a všemi super Čechy. Já jsem na Tretře běžela před dvěma lety, byla covidová doba, nebyl tady vůbec nikdo a byl to fakt rozdíl!“ líčila Jíchová. „Jessie je taková chodící padesáti pěti vteřinová hranice. Dneska mi ještě utekla, snad to příště vyjde, ale mám radost za osobák. Zítra letím k moři, tři dny si na Tenerife odpočinu a začnu tam trénovat. V druhé části sezony by to mohlo jít ještě dolů.“

V závodě na dlouhých překážkách si zlepšila osobní rekord také devatenáctiletá Ester Bendová. Přítelkyně sparťanského fotbalisty Martina Vitíka doběhla výkonem 57,77 osmá.

„Mám velkou radost, že se někdo na české scéně přibližuje. Rivalita tam není, maximálně nějaká zdravá,“ usmívala se Jíchová. „Navzájem si to přejeme, já to přeju každému člověku, co běhá čtvrtku. Vím, co to stojí v tréninku i zdravotním stylu. Když si čtvrtkařka dá osobák, vím, že je to vydřené, mám z toho radost.“

Druhé místo na Zlaté tretře získala i Lada Vondrová, která dva dny po euforické zlaté medaili ve smíšené štafetě na Evropských hrách v Chořově zaběhla hladkou čtvrtku za 51,43, třetí doběhla v čase 51,99 Tereza Petržilková. Vyhrála Polka Natalia Kaczmareková (50,88).

V B běhu si výkonem 53,69 zlepšila osobní rekord Nikola Bendová, mladší sestra Ester. Přítelkyně hvězdy fotbalových Bohemians Daniela Köstla a dosavadní specialistka na dvoustovku se hladké čtvrtce věnuje až od letošní zimy.