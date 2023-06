Diamantová liga odolává. Vadlejch má bronz, s vítězem přísně špatná bilance

Sbírá vítězství, kam přijede, jenom seriál Diamantové ligy Jakubu Vadlejchovi letos odolává. V květnu skončil v Dauhá těsně druhý za Níradžem Čoprou a včera v Lausanne bral třetí místo hned za dvěma z největších rivalů v současné éře.

Vadlejch na mítinku Ahtletissima prohrál jen s loňským evropským šampionem Weberem (87,03) a vítězným Čoprou (87,66) – s ním drží od předloňské olympiády v Tokiu přísně negativní bilanci 0:9.

Koulař Tomáš Staněk zaostal za svým úterním výkonem ze Zlaté tretry o víc než metr a výkon 20,65 metru mu stačil na sedmé místo.

„Snažil jsem se naladit na dobrý výkon, necítil jsem se špatně, ale tři závody v pěti dnech si vybraly svou daň. V konci mi chyběla dynamika, netrefoval jsem kouli, takže z toho je tenhle výsledek, s kterým nemůžu být spokojený,“ hodnotil Staněk. „Teď si určitě odpočinu a vrhnu se do tréninku, aby v mém projevu byla zase dravost. Taky budu chtít doléčit levé koleno, které mě trápilo na Evropských hrách v Polsku.“

V očekávaném souboji na patnáctistovce porazil Nor Jakob Ingebrigtsen v rekordu mítinku 3:28,72 minuty světového rekordmana na steeplu Lamechu Girmu – ten si zaběhnul výrazný osobní rekord 3:29,51.

V závodě na 5000 metrů Etiopan Berihu Aregawi ve skvělém finiši udržel za sebou světového rekordmana Joshuu Cheptegeie a zvítězil v pátém nejlepším čase všech dob 12:40,45 minuty.

Sprinterka Marie-Josée Ta Louová potvrdila roli letošní rychlostní královny a stovku vyhrála za 10,88 v protivětru 0,8 metru za sekundu. Na ženské půlce favorizovanou Britku Keely Hodgkinsonovou porazila Keňanka Mary Moraaová v čase 1:57,43.

Závod oštěpařek vyhrála Australanka McKenzie Littleová (65,70) před Japonkou Harukou Kitagučiovou. Závodnice českého trenéra Davida Sekeráka, která je registrována za kladenský atletický klub, skončila druhá výkonem 63,34.

„Byl to krásný závod, ačkoli jsem trochu zklamaná. Po vítězství na Zlaté tretře jsem od tohohle závodu čekala víc,“ řekla Kitagučiová.

Nizozemka Femke Bolová zaběhla na trati 400 metrů překážek časem 52,76 sekundy rekord mítinku Athletissima.

Mítink atletické Diamantové ligy v Lausanne:

Muži:

200 m (vítr -1,4 m/s):

1. Tebogo (Bot.) 20,01, 2. Richards (Trin.) 20,11, 3. Fahnbulleh (Lib.) 20,21.

1500 m:

1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,72, 2. Girma (Et.) 3:29,51, 3. Kerr (Brit.) 3:29,64.

5000 m:

1. Aregawi (Et.) 12:40,45, 2. Cheptegei (Ug.) 12:41,61, 3. Gebrhiwet (Et.) 12:49,80.

110 m př. (-1,0 m/s):

1. Izumija (Jap.) 13,22, 2. Joseph (Švýc.) 13,23, 3. Kwaou-Mathey (Fr.) 13,37.

Dálka: 1. Nairn (Bah.) 811, 2. Tentoglu (Řec.) 807, 3. Hašioka (Jap.) 798.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,29, 2. Walsh (N. Zél.) 21,99, 3. Mihaljevič (Chorv.) 21,42, ...7. Staněk (ČR) 20,65.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 87,66, 2. Weber (Něm.) 87,03, 3. Vadlejch (ČR) 86,13.

Ženy:

100 m (-0,8 m/s):

1. Ta Louová (Pobř. Slon.) 10,88, 2. Neitaová (Brit.) 11,07, 3. Lückenkemperová (Něm.) 11,17.

800 m:

1. Moraaová (Keňa) 1:57,43, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:58,37, 3. Gouleová (Jam.) 1:58,90.

100 m př (-1,4 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,40, 2. Amusanová (Nig.) 12,47, 3. Jonesová (USA) 12,51.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,76, 2. Lehikoinenová (Fin.) 54,67, 3. Folorunsová (It.) 55,12

3000 m př.: 1. Chepkoechová (Keňa) 9:05,98, 2. Almayewová (Et.) 9:06,82, 3. Chemutaiová (Ug.) 9:11,91.

Tyč:

1. Moonová (USA) 482, 2. Murtová (Fin.) 477, 3. McCartneyová (Austr.) 471.

Oštěp:

1. Littleová (Austr.) 65,70, 2. Kitagučiová (Jap.) 63,34, 3. Muzeová (Lot.) 62,58.