Vadlejch vládl Monaku „zajišťovákem“: Skvělé znamení před světem!

V Diamantové lize ještě oštěpař Jakub Vadlejch neslevil z top trojky a v pátek večer v Monaku konečně zapsal í vítězství. Stačil mu první pokus 85,95 metru. „Jsem hrozně rád za vítězství, letos to mám ze třech Diamantovek zkompletované 1 – 2 – 3. Je to skvělé znamení před světem,“ radoval se Vadlejch. Keňanka Faith Kipyegonová letos překonala už třetí světový rekord, míli zaběhla za 4:07,64 minuty.

Jednu odvetu má Jakub Vadlejch odškrtnutou. Němcovi Julianu Weberovi (84,23) vrátil loňské finále ME v Mnichově i nedávný závod v Lausanne. Ve skvělé sezoně, v níž Vadlejch každým závodem hází top výkony, už porazil všechny ze špičky, s výjimkou olympijského šampiona Níradže Čopry z Indie.

„Trošičku mě mrzí, že tady dneska nebyl Níradž, chtěl jsem se poměřit se všemi. Ale kromě něho tady byla kompletní špička, jsem hrozně rád,“ hodnotil Vadlejch.

Na stadionu Ludvíka II. v Monaku mu stačil k vítězství pokus 85,95 metru z první série, v němž ještě nepustil všechnu sílu.

„Byl to takový klasický diamantový zajišťovák, kdy chci hodit takový výkon, který by mi stačil na první tři místa,“ líčil Vadlejch. „Sám jsem se divil, jak daleko před čárou jsem byl po odhodu. Bylo to tam, ale během závodu jsem byl unavenější a unavenější. Ale myslím, že jsem dneska nebyl sám.“

Keňská běžkyně Faith Kipyegonováv v Monaku zaběhla letos už svůj třetí světový rekord. Po patnáctistovce ve Florencii (3:49,11) a pětce v Paříži (14:05,20) tentokrát zazářila na méně vypisované neolympijské míli. Výkonem 4:07,64 zbourala historické tabulky, čtyři roky starý výkon Sifan Hassanové překonala o téměř pět sekund.

„Na začátku sezony jsem chtěla pekonat jenom světový rekord na 1500 metrů, byl pořád v mé hlavě a v mojí mysli. Díky Bohu, že jsem to zvládla taky na míli a pětce,“ řekla Kipyegonová, která na MS v Budapešti bude usilovat o double na patnáctistovce a pětce.

Skvělou show předvedl i Nor Karsten Warholm, který vyhrál závod na 400 metrů překážek ve čtvrtém nejlepším čase dějin 46,51. Brazilského mistra světa Alisona dos Santose (47,66) porazil o víc než sekundu a o setinu zlepšil svůj letošní nejlepší světový výkon z Osla. Warholm už tak popáté v kariéře překonal někdejší legendární světový rekord Kevina Younga.

„Hodně pro mě znamená vidět, že věci stále fungují a můžu pokaždé běžet rychleji a rychleji. Je to ten správný čas, protože mistrovství světa je za rohem,“ pochvaloval si Warholm, který zažívá povedený comeback po loňské sezoně, v níž ho přibrzdilo svalové zranění. „Od zranění si závody víc užívám. Je to důležitá fáze mé kariéry. Vyhrál jsem všechno, mám rekord, takže jediný důvod, proč to dělám, je si to užívat.“

Závod na 5000 metrů vyhrál Etiopan Hagos Gebrhiwet (12:42,18), Španěl Mohamed Katir zaběhnul v čase 12:45,01 evropský rekord. Poprvé v sezoně prohrál švédský tyčkař Mondo Duplantis, který výkonem 572 centimetrů skončil sedmý, vyhrál Američan Chris Nilsen (592)