Zázračná Lu (18) je mistryní Evropy! Po zlatu vyrazí i na MS v Budapešti

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel je favoritkou ME do 18 let • Jan Houska

Příběh zázračného atletického talentu se poprvé dostal do zlatého cíle. Lurdes Gloria Manuel nastupovala do finále závodu na 400 metrů na juniorském mistrovství Evropy jako jasná favoritka. Do dvoustovky se ještě držela zpátky, ale pak to napálila. V cílové rovince už letěla za vítězstvím a v cíli v omámení dala hlavu do dlaní.

„Je to neuvěřitelné, je to velmi emociální. Jsem tak šťastná, že tady můžu být!“ líčila Manuel. „Poslední stovku jsem si pro sebe říkala jen: Běž dál! Běž dál! Je to určitě nejlepší pocit, mám velkou radost. Nemůžu tomu pořád uvěřit, že si domů odvezu zlatou medaili.“

Jeruzalém je pro Manuel osudovým místem jejího atletického mládí. Před rokem tady jako favoritka o 7 setin sekundy prohrála finále dorosteneckého ME s Britkou Charlotte Henrichovou.

„Ta stříbrná medaile určitě nebyla špatná. Já jsem měla strašnou radost, že se mi vůbec povedlo získat nějakou medaili. Ta zlatá nevyšla, ale myslím, že mě to namotivovalo do dalšího roku. A teď z toho vznikla zlatá medaile, takže mám opravdu radost,“ líčila Manuel.

Teď už je její kariéra dál. Před týdnem na mistrovství republiky v Táboře zaběhla čas 51,23, kterým se stala desátou nejlepší evropskou juniorkou historie. A to ve své kategorii závodí prvním rokem. V Jeruzalémě vyhrála výkonem 51,94 s jasným náskokem před druhou Francouzkou Alexe Daeauovou.

„Čekala jsem, že ve finále už to nebude tak lehké, protože všichni chtějí vyhrát zlatou medaili a já jsem byla jedna z nich. Takže stresově jsme na tom byly všechny stejně,“ hodnotila Manuel pro stránky atletického svazu. „Pamatuju si jenom poslední dvoustovku. Na stovce jsem viděla, že jsme tam skoro všechny nařádkované vedle sebe. Já jsem cítila, že mám ještě síly. Takže jsem přidala a je z toho zlatá medaile!“

Ve čtvrtek ji v Jeruzalémě ještě čeká finále štafety na 4x400 metrů. Příští den pak odletí do Budapešti, na světovém šampionátu dospělých je v nominaci smíšené štafety, jež je na programu hned v první den programu.

ČESKÉ MEDAILE NA MEJ zlato Lurdes Gloria Manuel 400 metrů stříbro Jan Svozil disk bronz Ondřej Gajdoš 1500 metrů Natálie Millerová 1500 metrů

„Určitě se těším. Zatím je v plánu, že bych byla náhradnice na mixovou štafetu. Bude to jiná akce, velká, s dospělými profíky. Těším se,“ řekla Manuel.

Česká výprava v Jeruzalémě získala ve středu další dvě medaile. Ondřej Gajdoš vybojoval už brzy ráno bronz na patnáctistovce v čase 4:00,98 minuty. Spravil si tak náladu po loňském mistrovství světa juniorů v Kolumbii.

„V Cali se mi to nepovedlo, dostal jsem otravu z jídla a bohužel jsem ani nedoběhl. Říkal jsem, že si to musím napravit tady,“ líčil Gajdoš.

Natálie Millerová předvedla ve finále ženského běhu na 1500 metrů taktický výkon. Držela se těsně za čelem pole, v pravou chvíli zaútočila a doběhla si pro bronz v čase 4:18,92 minuty.

„Hodně šokující. Měla jsem štěstí, že se mi podařilo dostat k mantinelu. Měla jsem výhodu, že jsem celou dobu běžela v první dráze hned u okraje a šetřila jsem síly. V poslední pětistovce tam byly. Bylo to neuvěřitelný. Fakt to nechápu. Medaili jsem vůbec nečekala,“ hodnotila Millerová.