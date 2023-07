Nástup zázraku, Manuel (18) málem porazila Vondrovou. Macík šokoval

Měl to být souboj mezi Ladou Vondrovou a Terezou Petržilkovou, která se české čtvrtkařské jedničce letos hodně přibližovala. Když ale finálové pole závodu na 400 metrů vletělo do cíle, nadšené táborské publikum na mistrovství republiky hnalo dopředu svou hrdinku. V těsném souboji o vedení byla vepředu Lurdes Gloria Manuel.

Osmnáctiletý zázrak, dcera angolského tatínka a ruské maminky, dlouholetá mládežnická superhvězda táborské atletiky, od startu držel tempo favorizované dvojice a najednou byl před nimi. Petržilkovou ve finiši udržela Manuel před sebou, Vondrová se nakonec před ni natlačila.

„Sama bych se k takhle dobrému času nevyhecovala. Ale právě, jak jsme se tam chytli všichni navzájem, tak mi to pomohlo,“ usmívala se Manuel, které aplaudoval zaplněný táborský stadion. „Ta atmosféra je obří, fakt jsem to nečekala. Jsem ráda, že tolik lidí přišlo a začali fandit, takže je to skvělý. Když jsem doběhla, tak jsem měla neskutečnou radost. Ale teď se cítím unaveně, takže to vidím na dlouhý spánek.“

Vondrová v Táboře startovala po problémech s kotníkem. Přesto si vyrovnala svůj nejlepší čas a ve finiši mladou soupeřku porazila.

„Jsem ráda, že jsem to v té konkurenci urvala. Byla jsem zraněná, nevěděla jsem, do čeho jdu. Chtěla jsem tady běžet a jsem ráda, že jsem zvládla závod sama se sebou,“ pochvalovala si šampionka Vondrová. „Čekala jsem Terku, ale Lu, před tou klobouk dolů. Super! Určitě mě hodně překvapila. Bylo dobré běžet v bouřlivé atmosféře. Cítila jsem holky, ale zároveň jsem věděla, že ještě nejsem úplně tak na cucky, abych to nevydržela.“

Vondrová vyhrála ve vyrovnaném osobním rekordu 51,13 sekundy. Manuel si svůj osobní rekord vylepšila víc než o sekundu a na cílové čáře o dvě setiny porazila Terezu Petržilkovou, která pokračovala v letošním výkonnostním vzestupu a posunula si osobní rekord na 51,25.

„Byla jsem tady dlouho sama, občas se mnou běhala Bára Malíková. Teď jde ta čtvrtka tak nahoru, že je radost se na to dívat,“ pochvalovala si Vondrová.

Malíkovou v posledních letech zabrzdily zdravotní problémy, Petržilková se lepší rok co rok a letos má životní sezonu. Teď je ale najednou ve hře osmnáctiletá kometa Manuel. V Táboře pod trenérkou Šárkou Chládkovou nejdřív zkoušely krátké sprinty a půlku. Pak ale přišly na to, že její doménou může být trať přesně mezi – čtvrtka. Chládková spolu s Ratislavem Šedinou pečují o možná největší talent české atletiky.

Manuel: Nejdřív jsem dělala gymnastiku

Rodiče Manuel se poznali v Rusku. Původně se chtěli usadit v Belgii, ale nakonec si vybrali Česko. A jejich dcera má tak dobré základy do života.

„Rozumím něco portugalsky, umím rusky, tak se bavíme doma. A učím se angličtinu a francouzštinu,“ usmívá se Manuel. „Nejdřív jsem dělala gymnastiku, ale pak jsem poznala, že to není ono. Tak jsem začala chodit na školní závody a učitelky si všimly, že běhám celkem rychle a navrhly, jestli bych nechtěla zkusit atletiku.“

Od té chvíle Manuel kosí mládežnické závody v Česku i v zahraničí. Před rokem přivezla stříbrnou medaili z ME do 18 let v Jeruzalémě, za týden do stejného města jede znovu jako favoritka evropského šampionátu juniorů.

„Osobák jsem měla v plánu na mistrovství Evropy, ale tohle je určitě příjemné. Ale doufám, že se mi to na Evropě povede o něco líp, a i když ne časem, tak aspoň umístěním. Uvidíme…“ řekla Manuel po své show v Táboře.

Dvaadvacetiletý sprinter Ondřej Macík na mistrovství republiky překvapil národním rekordem na 200 metrů. Časem 20,39 sekundy o šest setin vylepšil dva roky starý výkon Jana Jirky.

„Tohle jsem nečekal ani ve snu. Říkal jsem si, že někdy, ale ne že to dám tuhle sezonu a na tomhle závodě. Podmínky nebyly úplně úžasné, ale prostě to jelo,“ radoval se Macík.

Ondřej Macík a jeho radost • Foto ČTK / Svoboda Jaroslav

Nikoleta Jíchová v závodě na 400 metrů překážek splnila limit na mistrovství světa osobním rekordem 54,88 sekundy a zůstala jen tři setiny za kritériem pro start na olympiádě v Paříži.

„Nečekala jsem to. Čekala jsem, že poběžím dobře, ale fakt extrémně se mi nepovedly překážky, přeběhy, technika. Třeba patnáct metrů do cíle jsem si říkala: Sakra, tohle bude blbý. Pak jsem proběhla cílem a nechápala jsem to,“ hodnotila Jíchová, která už má ve svých dvaadvaceti leteh rychlejší čas, než kterého ve stejném věku dosáhla pozdější dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová.

Parádní výkon předvedl i Vít Müller na mužských dlouhých překážkách. Osobním rekordem 48,96 sekundy se dostal na druhé místo českých historických tabulek za Jiřího Mužíka. Limit na MS i na olympiádu je na hodnotě 48,70.

„Je to úplně úžasné. Jsme hladoví a chtěl jsem třeba těch 48 sedmdesát, ale dvacet vteřin jsem hypnotizoval tabuli, aby to pod těch čtyřicet devět bylo,“ radoval se Müller. „Je to krásný. Konečně si můžu říkat překážkář!“

Oštěpař Jakub Vadlejch zvítězil výkonem 84,68 metru. Koulař Tomáš Staněk, kterého v posledních týdnech trápily problémy s kolenem, předvedl vítězný vrh 21,13 metru.

„Zdraví dobrý, koleno drží. Teď už jsem mohl trošku přitrénovat, což jsem hlavně směrem k mistrovství světa potřeboval,“ pochvaloval si Staněk.

Nikola Bendová získala sprinterský double. V sobotu vyhrála na stovce časem 11,48 a v neděli zvítězila na dvoustovce výkonem 23,33, nejlepším od svalového zranění, které jí před dvěma lety pokazilo olympijskou sezonu.

Dálkař Radek Juška zvítězil v rekordu šampionátu 815 cetnimetrů, tyčkařka Amálie Švábíková vyhrála výkonem 460 centimetrů. Běžkyně Kristiina Mäki vytěžila z víkendového double dvě medaile. V pátek získala na patnáctistovce stříbro na finském šampionátu v Lahti časem 4:14,90, v Táboře zvítězila za 4:12,71.