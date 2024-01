Do půl těla v minus 21 jako Warholm? Jsem letní typ, směje se Petržilková

Norský fenomén Karsten Warholm je známý svými originálními tréninkovými metodami, ale teď šokoval. Na Instagramu se pochlubil videm, jak do půl těla běží uprostřed zasněženého stadionu v teplotě minus 21 stupňů Celsia. „Z mého pohledu je to nereálné, já jsem letní typ,“ rozesmála se v reakci čtvrtkařka Tereza Petržilková.

Warholm je jednou z tváří současné globální atletiky. Na 400 metrů překážek posunul hranice do fantastických sfér, na olympiádě v Tokiu zaběhl přelomový světový 45,94 sekundy a v minulé sezoně slavil velký comeback po sezoně 2022, které mu zkomplikovalo svalové zranění. Hned pětkrát se dostal pod hranici 47 sekund a potřetí vyhrál mistrovství světa.

Je taky králem Instagramu, kde fanoušky baví záběry ze svých tvrdých tréninkových jednotek. Ale tohle ještě nepředvedl. Do světa pustil video ze zasněženého stadionu s informací o teplotě minus 21 stupňů Celsia. Warholm se postavil na ve sněhu vyhrabanou cestičku jen v šortkách, tretrách a kulíšku od sponzora. A sprint zakončil rozpustilým nárazem do sněhové stěny.

„Karsten žije v Norsku, je asi zvyklý na tyto klimatické podmínky. Nevím, jestli ke sprintu je optimální běhat ve sněhu. Z mého pohledu je to nereálné, já jsem letní typ, preferuju letní klima,“ reagovala se smíchem čtvrtkařka Tereza Petržilková.

Sama je zvyklá na sociální sítě postovat spíš snímky z Kanárských ostrovů, kde oceán polyká rozzářené slunce. A doufá, že formu prodá v rozjíždějící se halové sezoně, kde jedním z jejích hlavních závodů bude ostravské Czech Indoor Gala, které se 30. ledna poprvé koná jako zlatý mítink Světové atletické tour. A Petržilkovou si pořadatelé vybrali jako hvězdu na plakát.

„Každý si přeje být jednou holkou z plakátu, pro mě je to čest, i když nejsem pořád číslo jedna na české čtyřstovce, třeba se to jednou změní,“ usmívá se Petržilková s připomínkou ostré konkurence na české čtvrtce.

Petržilková na loňském mistrovství světa v Budapešti pomohla k senzační bronzové medaili smíšené štafetě, s kterou zároveň vyhrála i Evropské hry v Krakově. Po individuální linii pokračovala ve své originální atletické cestě, kterou začala až ve svých dvaceti letech, kdy si jejího talentu všimnul učitel na univerzitě. Všechno zatím vyvrcholilo vloni, kdy se meziročně zlepšila o masivních 95 setin sekundy.

„Minulý rok jsem udělala progres o vteřinu, upřímně nečekám, že budu o vteřinu skákat každou další sezonu,“ říká Peržliková. „Když se letos dostanu na výkonnost, co minulý rok, budu spokojená. Stabilizovala jsem ji pod hranicí 52 vteřin, ráda bych to přenesla do haly.“

Petržilková se dostala v létě na kvalitní čas 51,25, v Česku ale přesto končila rok až jako třetí v národních tabulkách. Pozici jedničky si stále udržela Lada Vondrová, které se povedl průlom pod hranici 51 sekund. A Petržilkovou těsně překonala i talentovaná Gloria Lurdes Manuel, juniorská mistryně Evropy.

„Co se týče ataku na číslo jedna, samozřejmě to není lehké. Dělám pořád všechno proto, abych na to dosáhla,“ říká Petržilková. „Roli hraje spousta okolností. Uvidíme, jak to půjde. Jsem ráda, že to na nás tlačí i zespoda.“

S Vondrovou, která vládne českým tabulkám od roku 2019, i s Manuel si zaběhne právě na Czech Indoor Classic, kde bude ženská čtvrtka jedním z vrcholů programu. Tři rychlé české závodnice se utkají s Nizozemkou Lieke Klaverovou, loňskou vicemistryní Evropy v hale, a Polkou Justynou Šwietyovou-Ersetičovovou, evropskou šampionkou z roku 2018. A Petržilková na to zve jako dívka z plakátu.

„Je to pro mě neobvyklá situace. Doufám, že se plakát líbí. Většinou ty, kteří jsou tváří, doprovází prokletí. V minulosti spousta takových lidí do závodu nenastoupila. Mým cílem je to zlomit,“ usmívá se Petržilková.